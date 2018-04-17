Около 800 человек в октябре примут участие в молодежном форуме «Евразия» в Оренбурге 

ОРЕНБУРГ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Второй Международный молодежный форум «Евразия», который пройдет в октябре в Оренбурге, соберет 800 человек из разных стран. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина.
"Главное отличие нашего форума в этом году, что мы не ограничены и евразийским континентом. С 4 по 10 октября к нам приедут ребята и из США, и из Африки. «Евразия» расширяет свою территорию, всего приедет 800 участников, из них не менее 300 приедут из-за границы", — сказала она.
По словам Останиной, образовательная программа форума сейчас формируется, в ней «две основные темы — геополитическая и правовая экономика», — добавила Останина.
Первый форум «Евразия» прошел в Оренбурге в сентябре 2016 года и собрал участников из 64 стран евразийского континента. Он стал одним из крупнейших молодежных мероприятий в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Основными тематическими направлениями были культура и история, политика, экономика, молодежные предпринимательство, НКО и проекты, медиа.
На первом форуме в рамках грантовых конкурсов от Федерального агентства по делам молодежи и Фонда поддержки публичной дипломатии им. И. М. Горчакова участники презентовали более 100 социальных инициатив. Впервые в истории федеральных форумов получить денежные средства на общественно значимую деятельность смогли не только российские граждане, но и жители зарубежных стран. Семи проектам выделили гранты на общую сумму 1,6 млн рублей. Четыре гранта получили участники из Оренбурга, Пензы и Иркутска, еще три — участники из Сербии, Грузии и Латвии.
Организаторами форума выступают правительство Оренбургской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Ресурсный молодежный центр, межведомственный Совет по делам молодежи при правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, МГИМО МИД России, Оренбургский государственный педагогический университет.