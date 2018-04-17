Ещё
Около 800 человек в октябре примут участие в молодежном форуме «Евразия» в Оренбурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 800 человек в октябре примут участие в молодежном форуме «Евразия» в Оренбурге 

ТАСС 2 часа назад
ОРЕНБУРГ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Второй Международный молодежный форум «Евразия», который пройдет в октябре в Оренбурге, соберет 800 человек из разных стран. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина.
"Главное отличие нашего форума в этом году, что мы не ограничены и евразийским континентом. С 4 по 10 октября к нам приедут ребята и из США, и из Африки. «Евразия» расширяет свою территорию, всего приедет 800 участников, из них не менее 300 приедут из-за границы", — сказала она.
По словам Останиной, образовательная программа форума сейчас формируется, в ней «две основные темы — геополитическая и правовая экономика», — добавила Останина.
Первый форум «Евразия» прошел в Оренбурге в сентябре 2016 года и собрал участников из 64 стран евразийского континента. Он стал одним из крупнейших молодежных мероприятий в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Основными тематическими направлениями были культура и история, политика, экономика, молодежные предпринимательство, НКО и проекты, медиа.
На первом форуме в рамках грантовых конкурсов от Федерального агентства по делам молодежи и Фонда поддержки публичной дипломатии им. И. М. Горчакова участники презентовали более 100 социальных инициатив. Впервые в истории федеральных форумов получить денежные средства на общественно значимую деятельность смогли не только российские граждане, но и жители зарубежных стран. Семи проектам выделили гранты на общую сумму 1,6 млн рублей. Четыре гранта получили участники из Оренбурга, Пензы и Иркутска, еще три — участники из Сербии, Грузии и Латвии.
Организаторами форума выступают правительство Оренбургской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Ресурсный молодежный центр, межведомственный Совет по делам молодежи при правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, МГИМО МИД России, Оренбургский государственный педагогический университет.
ТАСС: последние новости
Путин проведет совещание по использованию природного газа в качестве моторного топлива "Почта России" помогла первому космонавту Франции вернуть украденные в Париже документы Власти Москвы и области будут сотрудничать для обеспечения Подмосковья питьевой водой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Крым попадет на украинские деньги128
Россия отказалась перевозить грузы НАТО479
Макрон назвал себя «ровней Путину»298
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение