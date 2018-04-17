Около 800 человек в октябре примут участие в молодежном форуме «Евразия» в Оренбурге

ОРЕНБУРГ , 17 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Второй Международный молодежный форум «Евразия», который пройдет в октябре в Оренбурге, соберет 800 человек из разных стран. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина.

"Главное отличие нашего форума в этом году, что мы не ограничены и евразийским континентом. С 4 по 10 октября к нам приедут ребята и из США , и из Африки. «Евразия» расширяет свою территорию, всего приедет 800 участников, из них не менее 300 приедут из-за границы", — сказала она.

По словам Останиной, образовательная программа форума сейчас формируется, в ней «две основные темы — геополитическая и правовая экономика», — добавила Останина.

Первый форум «Евразия» прошел в Оренбурге в сентябре 2016 года и собрал участников из 64 стран евразийского континента. Он стал одним из крупнейших молодежных мероприятий в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Основными тематическими направлениями были культура и история, политика, экономика, молодежные предпринимательство, НКО и проекты, медиа.

Грузии и Латвии. На первом форуме в рамках грантовых конкурсов от Федерального агентства по делам молодежи и Фонда поддержки публичной дипломатии им. И. М. Горчакова участники презентовали более 100 социальных инициатив. Впервые в истории федеральных форумов получить денежные средства на общественно значимую деятельность смогли не только российские граждане, но и жители зарубежных стран. Семи проектам выделили гранты на общую сумму 1,6 млн рублей. Четыре гранта получили участники из Оренбурга, Пензы Иркутска , еще три — участники из Сербии