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Иностранцы впервые смогут работать волонтерами на молодежном форуме «Евразия» в Оренбурге
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Иностранцы впервые смогут работать волонтерами на молодежном форуме «Евразия» в Оренбурге 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
ОРЕНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Представители зарубежных стран смогут быть волонтерами на международном молодежном образовательном форуме «Евразия», который пройдет в октябре в Оренбурге. Об этом сообщила ТАСС директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина.
"Впервые в этом году на форуме будут иностранцы не только как участники, но и как волонтеры. Мы 30 мест выделили для волонтеров, которые могут приехать из других регионов России и даже иностранные участники могут заявить себя в качестве волонтеров. Набор уже открыт", — сказала она.
Заявку подать можно через АИС «Молодежь России». Также на форуме будут работать «серебряные» волонтеры — представители старшего возраста и люди с ограниченными возможностями. С 4 по 10 октября в Оренбург приедут 800 участников, из которых не менее 300 приедут из-за рубежа. Образовательная программа форума сейчас формируется, в ней две основные темы — геополитическая и правовая экономика.
Первый форум «Евразия» прошел в Оренбурге в сентябре 2016 года и собрал участников из 64 стран евразийского континента. Он стал одним из крупнейших молодежных мероприятий в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Основными тематическими направлениями форума были культура и история, политика, экономика, молодежное предпринимательство, молодежные НКО и проекты, медиа. На первом форуме в рамках грантовых конкурсов от Федерального агентства по делам молодежи и Фонда поддержки публичной дипломатии им. И. М. Горчакова участники презентовали более 100 социальных инициатив. Впервые в истории федеральных форумов получить денежные средства на общественно значимую деятельность смогли не только российские граждане, но и жители зарубежных стран.
Организаторами форума выступают правительство Оренбургской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Ресурсный молодежный центр, межведомственный Совет по делам молодежи при правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, МГИМО МИД России, Оренбургский государственный педагогический университет.
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