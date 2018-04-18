Иностранцы впервые смогут работать волонтерами на молодежном форуме «Евразия» в Оренбурге

ОРЕНБУРГ , 18 апреля. / ТАСС /. Представители зарубежных стран смогут быть волонтерами на международном молодежном образовательном форуме «Евразия», который пройдет в октябре в Оренбурге. Об этом сообщила ТАСС директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина.

"Впервые в этом году на форуме будут иностранцы не только как участники, но и как волонтеры. Мы 30 мест выделили для волонтеров, которые могут приехать из других регионов России и даже иностранные участники могут заявить себя в качестве волонтеров. Набор уже открыт", — сказала она.

Заявку подать можно через АИС «Молодежь России». Также на форуме будут работать «серебряные» волонтеры — представители старшего возраста и люди с ограниченными возможностями. С 4 по 10 октября в Оренбург приедут 800 участников, из которых не менее 300 приедут из-за рубежа. Образовательная программа форума сейчас формируется, в ней две основные темы — геополитическая и правовая экономика.

Первый форум «Евразия» прошел в Оренбурге в сентябре 2016 года и собрал участников из 64 стран евразийского континента. Он стал одним из крупнейших молодежных мероприятий в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Основными тематическими направлениями форума были культура и история, политика, экономика, молодежное предпринимательство, молодежные НКО и проекты, медиа. На первом форуме в рамках грантовых конкурсов от Федерального агентства по делам молодежи и Фонда поддержки публичной дипломатии им. И. М. Горчакова участники презентовали более 100 социальных инициатив. Впервые в истории федеральных форумов получить денежные средства на общественно значимую деятельность смогли не только российские граждане, но и жители зарубежных стран.