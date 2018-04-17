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«Плавающую» плитку в парке Металлургов заменят до 30 апреля
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«Плавающую» плитку в парке Металлургов заменят до 30 апреля 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В парке Металлургов проведут повторные работы. Подрядчику придётся исправить «поплывшую» плитку на пешеходных дорожках.
— В парке состоялось совещание с участием главы администрации Кировского района Игоря Рудакова, сотрудников департамента физической культуры и спорта и подрядной организации. Устранение гарантийных случаев по ремонту организуют в ближайшее время. Завершат работы до 30 апреля, — рассказали представители муниципального учреждения «Парки Самары».
К реконструкции парка Металлургов строители приступили в начале августа прошлого года. На ремонт выделили средства из областного и городского бюджетов. Первый этап обошелся в 70 миллионов рублей, второй — в 58 миллионов. Смету для третьего этапа, который завершится в мае 2018 года, пока что корректируют.
Специалисты уже отреставрировали входные группы, оборудовали тротуары и дорожки, установили ограждение вокруг озера, отремонтировали фонтан, танцплощадку и оформили детские площадки.
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