Ещё
Мертвого дельфина без плавника нашли на пляже в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мертвого дельфина без плавника нашли на пляже в Сочи 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Мертвый дельфин без плавника был обнаружен 17 апреля на пляже «Спутник» в Сочи.
Фото и видео с ним прислали оцевидцы. На видео видно, что тело дельфина пробито, скорее всего, гарпуном. Также, ему отрезали плавник.
«Предположительно, дельфины гибнут от рук рыбаков. Дельфины попадают в сети, путаются, и чтобы их высвободить рыбаки их убивают, так как сети дорого стоят», прокомментировала ситуацию Макс Порталу заместитель директора АНО «Научно-экологический Центр спасения дельфинов „Дельфа“ Лусинэ Балабаджян.
Напомним, ранее на Youtobe появилось видео с дельфиненком, которого выкинуло на анапский пляж во время шторма. Свидетели пытались оказать ему помощь, но не успели. Дельфин погиб.
АиФ — Юг: последние новости
С 24 апреля начнется реконструкция Привокзальной площади «Краснодар-1» С 9 апреля улицу Новороссийскую закроют для движения В Краснодаре проведут ямочный ремонт соседних с ул. Тургенева улиц
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1023
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды70
Засосало насмерть39
Нападение на школу произошло в Башкирии226
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение