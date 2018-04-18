Мертвого дельфина без плавника нашли на пляже в Сочи

Мертвый дельфин без плавника был обнаружен 17 апреля на пляже «Спутник» в Сочи

Фото и видео с ним прислали оцевидцы. На видео видно, что тело дельфина пробито, скорее всего, гарпуном. Также, ему отрезали плавник.

«Предположительно, дельфины гибнут от рук рыбаков. Дельфины попадают в сети, путаются, и чтобы их высвободить рыбаки их убивают, так как сети дорого стоят», прокомментировала ситуацию Макс Порталу заместитель директора АНО «Научно-экологический Центр спасения дельфинов „Дельфа“ Лусинэ Балабаджян.

Напомним, ранее на Youtobe появилось видео с дельфиненком, которого выкинуло на анапский пляж во время шторма. Свидетели пытались оказать ему помощь, но не успели. Дельфин погиб.