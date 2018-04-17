Будущее информтехнологий и связи в Ростовской области до 2030 года спроектировали на Форсайт-сессии 

13 апреля 2018 года в конференц-зале отеля «Резиденция» собрались ведущие эксперты Ростовской области по информационным технологиям и связи. Форсайт-сессия проходила при поддержке Министерства информационных технологий и связи Ростовской области и телекоммуникационного партнера — компании «МегаФон». По словам Германа Лопаткина, министра информационных технологий и связи Ростовской области, диалог между властью и бизнесом должен определить вектор развития, направления господдержки и дать возможность найти точки соприкосновения во взглядах на развитие. Организацию мероприятия взял на себя ИКТ-Кластер в лице Алексея Тактарова, который уверен, что эксперты смогли выявить технологии, которые войдут в повседневное использование через 5-10 лет, чтобы бизнес, образование и органы государственного и муниципального управления уже сейчас сконцентрировались на их развитии. «Здорово, что Минсвязи разрабатывает стратегию развития региона в области IT совместно с бизнесом. Такой открытый и конструктивный диалог позволяет телеком-отрасли работать с большей эффективностью и выливается в реальный и ощутимый результат. Это современный подход, который вдохновляет бизнес, — комментирует Алексей Барков, директор Ростовского отделения „МегаФон“. — Закономерно, что при таком тесном сотрудничестве, первая форсайт-сессия в IT позволила проанализировать складывающиеся отраслевые тренды от самих технологических решений до их воздействий на социальные процессы в обществе, учесть мнения разных игроков рынка, сформировать единый план и понять, какие конкретные продукты и разработки будут востребованы в будущем в нашем регионе.» В течение дня ведущие эксперты отрасли формулировали существующие тренды, образ будущего, выявляли возможности и угрозы для заинтересованных сторон и разрабатывали меры поддержки. Под влиянием технологий растут новые рынки. Будут востребованы сервисы, улучшающие качество жизни людей старшего поколения. Сохранится спрос на взаимодействие жителей области с различными структурами через онлайн-платформы. Рост в сфере интернета вещей продолжится и у бизнеса есть возможность на этом заработать. Большие данные позволят органам муниципального и государственного управления принимать взвешенные решения, основанные на статистике. Кроме возможностей, новые технологии ставят под угрозу занятость людей в некоторых сферах. Ростовская область, как сельскохозяйственный регион, уже в ближайшее время может увидеть повсеместно комбайны без комбайнеров, нано-роботов, опыляющих растения и прочие новшества. Активные дискуссии среди экспертов вызвал тренд о росте спроса на ИТ-специалистов, однако квалификация выпускников снижается. А в ряде случаев, снижается и спрос на высококвалифицированных специалистов.