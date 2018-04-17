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Центр госуслуг на Алтушке теперь светится по вечерам
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Центр госуслуг на Алтушке теперь светится по вечерам 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Теперь найти центр государственных услуг Алтуфьевского района стало еще проще — у здания офиса появилось яркое фасадное освещение, которое позволяет легче ориентироваться в темное время суток. Новый стандарт комфорта применили ко всем столичным центрам «Мои документы».
— По вечерам наши центры будут встречать жителей приветливыми огнями, словно светлячки во тьме. Мы постоянно думаем о комфорте наших посетителей — теперь «Мои документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми, — отметила директор центров госуслуг Москвы Елена Громова.
Как уточнили в пресс-службе центра, яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов. Напомним, что центр госуслуг Алтуфьевского района расположен по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 56а. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (вт)
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