Центр госуслуг на Алтушке теперь светится по вечерам

Теперь найти центр государственных услуг Алтуфьевского района стало еще проще — у здания офиса появилось яркое фасадное освещение, которое позволяет легче ориентироваться в темное время суток. Новый стандарт комфорта применили ко всем столичным центрам «Мои документы».

Елена Громова. — По вечерам наши центры будут встречать жителей приветливыми огнями, словно светлячки во тьме. Мы постоянно думаем о комфорте наших посетителей — теперь «Мои документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми, — отметила директор центров госуслуг Москвы

Как уточнили в пресс-службе центра, яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов. Напомним, что центр госуслуг Алтуфьевского района расположен по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 56а. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (вт)