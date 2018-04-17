По 11 адресам в Восточном Дегунине заменят асфальт

Комплексная замена асфальтобетонного покрытия пройдет по 11 адресам в Восточном Дегунине в рамках весеннего благоустройства. Как сообщил глава управы района Виктор Коль , общая площадь нового покрытия составит 30 890 «квадратов».

— Перечень адресов сформирован нами в соответствии с пожеланиями жителей Восточного Дегунина, — отметил Коль. — Там же, где заменят асфальт, будут установлены новые бордюры.

Так, замена покрытия пройдет по следующим адресам:

ул. Дубнинская, д. 12, корп. 1 — 2500 м²;

ул. Дубнинская, д. 20, корп. 3, 4 — 1000 м²;

ул. Дубнинская, д. 22, корп. 1, 2, 3 — 1000 м²;

ул. Дубнинская, д. 24, корп. 1, 2, 4 — 1000 м²;

ул. Дубнинская, д. 24, корп. 3, 5 — д. 22, корп. 4, 5, 6 — 3500 м²;

Керамический пр-д, д. 47, корп. 1 — 2500 м²;

ул. 800-летия Москвы , д. 30, 32 — Керамический проезд, д. 57, корп. 1, 3 — 5100 м²;

ул. 800-летия Москвы, д. 24, 26, корп. 1, 2 — 2280 м²;

ул. Дубнинская, д. 30, корп. 1, 2 — 2690 м²;

Керамический пр-д, д. 69 — ул. Дубнинская, д. 38, корп. 1 — 7820 м²;

ул. 800-летия Москвы, д. 3, корп. 1 — 1500 м². (мю)