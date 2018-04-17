Собянин поздравил «Аргументы и факты» с 40-летием

Мэр напомнил, что « АиФ » попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой тираж

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил «Аргументы и факты» с 40-летием и отметил, что это уникальное издание, интересное самым разным людям в России

«В каждом номере газеты читатели находят интересующие их факты и разумные, подчас неожиданные аргументы. «АиФ» стремится услышать голос каждого жителя страны, имея свои представительства в 68 регионах. Такого нет больше ни в одном издательском доме России», — отметил он.

Собянин вспомнил, что в самом начале пути «АиФ» распространялся по закрытой подписке, и когда издание появилось в киоски «Союзпечати», оно стало «самым популярным еженедельником мира». В 1990 году был «АиФ» попал в Книгу рекордов Гиннесса с тиражом в 33,431 млн экземпляров. При этом читательская аудитория оценивалась в 100 млн человек.

С тех пор копий одного номера стали печатать меньше, однако аудитория по-прежнему превышает тираж в три раза. Мэр напомнил, что кроме бумажной газеты, издается электронная версия. В марте 2018 года сайт АиФ.ru посетили 23,7 млн человек.

«АиФ» идет в ногу со временем вот уже 40 лет. Желаю коллективу издания новых успехов, а его читателям — здоровья, благополучия и всего самого доброго», — заключил Собянин.