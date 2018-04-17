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Эксперт: США могут разрабатывать ударные космические системы вооружения
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Эксперт: США могут разрабатывать ударные космические системы вооружения 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков считает, что вице-президент США Майк Пенс, говоря о намерении Соединенных Штатов добиваться военного доминирования в космосе над РФ и КНР, скорее всего, имел в виду разработки ударных космических систем вооружения, которые способны уничтожать спутники противника, а также поражать цели на Земле.
Пенс заявил в понедельник, что США будут добиваться военного доминирования в космосе над РФ и КНР. Он отметил, что в связи с «агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем» президент Дональд Трамп распорядился укрепить космические системы, чтобы Америка оставалась такой же доминирующей в космической безопасности, как и на Земле.
"Речь, скорее всего, идет о разработках США ударных космических систем вооружения, которые способны уничтожать спутники противника, а также поражать цели на Земле: это две главные составляющие военного доминирования из космоса. Если Майк Пенс имел в виду разработку именно таких систем, то это очень опасный шаг, потому что однозначно вызовет реакцию со стороны России и КНР в виде создания аналогичных объектов на орбите", — сказал Железняков РИА Новости.
По его словам, в ООН уже давно ведется борьба за недопущение милитаризации космоса, но международные договоры в этой области имеют существенные пробелы.
"Их, конечно, пока никто не отменял, но там есть лазейки, которые косвенно позволяют подобные системы в космосе размещать. В частности, СССР в свое время создал, испытал и поставил на боевое дежурство систему частичного орбитального бомбометания с задействованием ракет Р-36, которые стояли на вооружении вплоть до начала восьмидесятых годов. Законодательство далеко не совершенно, и если говорить об угрозе милитаризации космоса, то, конечно, необходимо вести активную дипломатическую работу и скорее заключать новое соглашение", — отметил Железняков.
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