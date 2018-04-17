Музыканты из Выхина-Жулебина победили на конкурсе «Волшебная лира»

Учащиеся преподавателя Н. Г. Пильгуевой из детской школы искусств имени Балакирева победили на VIII Московском городском конкурсе юных музыкантов «Волшебная лира».

В частности, Мария Хилова и Валерия Корнеева стали лауреатами I степени, Беатриса Поладян и Ксения Кулинченко — лауреатами II степени, Алиса Цаплиенко и Александр Бурмистров — лауреатом III степени. Также Мария Хилова и Валерия Корнеева стали участниками Гала-концерта победителей, который состоялся в Малом зале консерватории имени Чайковского.

Кроме того, Н. Г. Пильгуева была награждена дипломом «За педагогическое мастерство». (вт)