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Музыканты из Выхина-Жулебина победили на конкурсе «Волшебная лира»
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Музыканты из Выхина-Жулебина победили на конкурсе «Волшебная лира» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Учащиеся преподавателя Н. Г. Пильгуевой из детской школы искусств имени Балакирева победили на VIII Московском городском конкурсе юных музыкантов «Волшебная лира».
В частности, Мария Хилова и Валерия Корнеева стали лауреатами I степени, Беатриса Поладян и Ксения Кулинченко — лауреатами II степени, Алиса Цаплиенко и Александр Бурмистров — лауреатом III степени. Также Мария Хилова и Валерия Корнеева стали участниками Гала-концерта победителей, который состоялся в Малом зале консерватории имени Чайковского.
Кроме того, Н. Г. Пильгуева была награждена дипломом «За педагогическое мастерство». (вт)
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