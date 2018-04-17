Школьники из Выхина-Жулебина посетили тренинг «Генерация идей. Брейншторминг»

В дни школьных каникул учащиеся 8 класса школы № 1420 приняли участие в уникальном тренинге, который был организован Департаментом науки, промышленности и предпринимательства города Москвы совместно с Городским методическим центром. Тренинг проводился на площадке Цифрового делового пространства в рамках городского проекта «Предпринимательские субботы».

Участники тренинга «Генерация идей. Брейншторминг» получили знания о том, как мыслить вне шаблона, приобрели опыт эффективно анализировать ситуацию с разных ракурсов, сбалансированно принимать решения, применять креативные подходы для выработки нестандартных решений. Данный тренинг позволил не только изучить правила и порядок самого процесса мозгового штурма, но и овладеть методикой реализации идей, которые зародились в ходе его проведения.

Ребята с удовольствием приняли участие и продемонстрировали навыки работы в команде. (вт)