Почти 90% участников «Активного гражданина» высоко оценили запуск трамваев «Витязь-М» на маршруте №24

Почти 90% пользователей системы электронных референдумов «Активный гражданин» высоко оценили запуск трехсекционных низкопольных трамваев «Витязь-М» на маршруте №24. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Пользователи сервиса «Активный гражданин» высоко оценили запуск трехсекционных низкопольных трамваев «Витязь-М» на маршруте №24, который связывает восточные районы Москвы с Курским вокзалом. Почти 90% респондентов поставили нововведению максимально высокий балл», — говорится в сообщении.

По словам главного инженера Мосгортранса Павла Хмелева, которого цитирует пресс-служба, в голосовании приняли участие около 140 тыс. человек. «Средняя оценка составила 4,8 балла из пяти возможных — это говорит об эффективности нашей работы, направленной на повышение комфорта проезда жителей в городском транспорте», — пояснил он.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Москве работает около 160 современных трамваев «Витязь-М». Они курсируют по восьми маршрутам, которые проходят в центре, на юге и северо-востоке столицы. Такими вагонами уже полностью укомплектовано депо им. Н. Баумана. В 2018 г. новые трамваи выйдут на все 10 маршрутов Октябрьского трамвайного депо, а к концу 2019 г. число таких вагонов в столице достигнет 300.

«Трамваи «Витязь-М» оснащены самым современным оборудованием и полностью адаптированы для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных. Вагоны производят минимальный уровень шума и вибраций, за счет этого пользование общественным транспортом становится более комфортным для пассажиров, а движение транспорта — незаметным для жителей домов, расположенных у трамвайных линий. Новые трамваи работают без турникетов, вход и выход — во все двери. Оплачивать проезд необходимо с помощью валидаторов, расположенных у каждой двери», — заключили в Мосгортрансе.