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Возможны порывы: в Тюмени определили дату предстоящих испытаний теплосетей
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Возможны порывы: в Тюмени определили дату предстоящих испытаний теплосетей 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В Тюмени тепловики назначили дату температурных испытаний теплосетей, которые в прошлом году наделали много шума. Тогда, в апреле, испытывали ТЭЦ-1. В результате по Тюмени случилось больше 40 порывов, как мелких, так и крупных. Кипяток заливал дома, парковки, машины. Пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью.
— Испытания на максимальную температуру теплоносителя в контуре ТЭЦ-2 назначены на 24 апреля, — рассказал Павел Перевалов, заместитель главы администрации Тюмени. — Согласно техническим нормам, ветхие сети не должны подвергать таким испытаниям. Задача теплосетевой организации эти сети отсечь, условно говоря, чтобы не было крупных инцидентов.
За межотопительный период тепловики проведут поочередно ремонтно-профилактические работы на обеих городских ТЭЦ. Опрессовка начнется после того, как в квартирах отключат отопление. Работы разделены на шесть этапов, отключение будет поочередным.
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