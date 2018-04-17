Возможны порывы: в Тюмени определили дату предстоящих испытаний теплосетей

Тюмени тепловики назначили дату температурных испытаний теплосетей, которые в прошлом году наделали много шума. Тогда, в апреле, испытывали ТЭЦ-1. В результате по Тюмени случилось больше 40 порывов, как мелких, так и крупных. Кипяток заливал дома, парковки, машины. Пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью.

— Испытания на максимальную температуру теплоносителя в контуре ТЭЦ-2 назначены на 24 апреля, — рассказал Павел Перевалов , заместитель главы администрации Тюмени. — Согласно техническим нормам, ветхие сети не должны подвергать таким испытаниям. Задача теплосетевой организации эти сети отсечь, условно говоря, чтобы не было крупных инцидентов.

За межотопительный период тепловики проведут поочередно ремонтно-профилактические работы на обеих городских ТЭЦ. Опрессовка начнется после того, как в квартирах отключат отопление. Работы разделены на шесть этапов, отключение будет поочередным.