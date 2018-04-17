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В Старом Крюково состоялась акция «Экососеди»
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В Старом Крюково состоялась акция «Экососеди» 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
В прошедшее воскресенье в районе Старое Крюково прошла акция «Экососеди», организованная инициативной группой «Эко-Z» и Молодежной палатой района Старое Крюково. Итоги освещены в официальной группе проекта ВКонтакте.
В ходе мероприятия состоялся фримаркет (бесплатный обмен одеждой между участниками), сбор пластика, который по завершении мероприятия был сдан в ООО «МСК-НТ» — одну из крупнейших компаний Москвы, обеспечивающих вывоз мусора и экологически безопасную утилизацию твердых коммунальных отходов. Также была проведена эковикторина, в которой, по словам организаторов, были и круглые отличники — причем, среди детей.
Идея проекта «Эко-Z» зародилась у куратора проекта Дружининой Конкордии еще до вступления в Молодежную палату района Крюково — проблема утилизации ТБО волновала ее еще со школы. Первым шагом к воплощению проекта в жизнь послужила акция, проведенная в начале апреля 2016 года в школе № 1150. Неделю учащиеся трех начальных классов тренировались выкидывать пластик в отдельно стоящую урну.
После этого проект был анонсирован на фестивале «Молодежь и город» под черновым названием «Раздельный сбор мусора — в школы!» Своей целью он ставит экологическое просвещение школьников, обучение обращению с отходами и их раздельному сбору. Главная цель «Эко-Z» — это перевод школы на раздельный сбор отходов, с последующим вывозом на заводы по переработке вторичного сырья.
Организаторы проекта «Эко-Z» надеются на еще большее внимание со стороны жителей Старого Крюково (и не только) через месяц, когда будет подготовлено еще одно мероприятие.
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