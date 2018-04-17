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Прошло восьмое заседании зюзинской комиссии по делам несовершеннолетних
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Прошло восьмое заседании зюзинской комиссии по делам несовершеннолетних 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
12 апреля состоялось восьмое заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Зюзино г. Москвы.
На заседании комиссии было рассмотрено много разных вопросов: отчеты должностных лиц о деятельности служб за 1 квартал 2018 г., утверждение планов индивидуальной профилактической работы в отношении семей, состоящих на профилактическом учете. Были рассмотрены протоколы об административных правонарушениях, которые составили сотрудники полиции в отношении родителей, должным образом не исполняющих родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей, и в отношении несовершеннолетних, совершивших различные правонарушения. Также было рассмотрено два протокола в отношении граждан, вовлекавших несовершеннолетних в распитие алкогольной продукции. Всем им назначили наказание в виде штрафов.
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