Прошло восьмое заседании зюзинской комиссии по делам несовершеннолетних

12 апреля состоялось восьмое заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Зюзино г. Москвы

На заседании комиссии было рассмотрено много разных вопросов: отчеты должностных лиц о деятельности служб за 1 квартал 2018 г., утверждение планов индивидуальной профилактической работы в отношении семей, состоящих на профилактическом учете. Были рассмотрены протоколы об административных правонарушениях, которые составили сотрудники полиции в отношении родителей, должным образом не исполняющих родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей, и в отношении несовершеннолетних, совершивших различные правонарушения. Также было рассмотрено два протокола в отношении граждан, вовлекавших несовершеннолетних в распитие алкогольной продукции. Всем им назначили наказание в виде штрафов.