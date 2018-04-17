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Сериков предложил отпраздновать открытие Нижне-Волжской набережной
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Сериков предложил отпраздновать открытие Нижне-Волжской набережной 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Александр Сериков предлагает организовать общегородской праздник, посвященный открытию Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде и освобождению ее от синего строительного забора. С такой инициативой он выступил на заседании комиссии по развитию города, строительству и архитектуры Городской думы Нижнего Новгорода 17 апреля. Об этом сообщает корреспондент Newsroom24 из зала заседаний.
Господин Сериков напомнил, что жители города были лишены набережной более 10 лет, и предстоящее открытие в благоустроенном виде — это, действительно, яркое событие для города.
Председатель комиссии Андрей Дранишников сказал, что идея ему нравится. Однако, как выяснилось в ходе заседания, с ее реализацией могут возникнуть проблемы, поскольку будет действовать запрет на проведение публичных мероприятий.
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