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Путин обсудит с правительством использование природного газа как топлива
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Путин обсудит с правительством использование природного газа как топлива 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 18 апреля обсудит с правительством меры по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива, сообщает пресс-служба Кремля.
"Восемнадцатого апреля Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что основной темой встречи станет «обсуждение мер по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива». Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов, добавили в Кремле.
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