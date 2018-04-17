Путин обсудит с правительством использование природного газа как топлива

"Восемнадцатого апреля Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной темой встречи станет «обсуждение мер по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива». Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов, добавили в Кремле.