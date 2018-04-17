«Отсутствует понимание, будет ли востребована новая концепция концессии по мусору»

— Какие можно подвести итоги деятельности рабочей группы по составлению нового концессионного соглашения?

— Мы сформировали условия для конкурса по выбору нового концессионера по мусоросортировочным комплексам. Концессии предлагается заключить в два этапа. Первый этап — строительство двух полигонов на правобережной и левобережной части Оби . Второй этап предполагает появление еще двух комплексов на территории области. Это может быть Мошковский, Колыванский или Искитимский район. Окончательных решений по местам размещения полигонов пока нет. Причина появления двух этапов — в спорах вокруг объемов отходов, которые в принципе планируются для этих комплексов. Даже в территориальной схеме по работе с отходами прописаны неточные объемы. Вообще никто из экспертов не может с точностью сказать, сколько отходов формируется на территории области.

— Тогда как быть с концепцией? Когда будет возможным сделать провести детальные и точные исследования по объемам мусора, которые область «производит» за год?

— Посчитать реальные объемы можно только после того как будет налажен тотальный контроль над мусором, ожидается, что более-менее точные объемы мы получим после года работы регионального оператора. Конкурс на регионального оператора недавно объявлен. После года его работы будут точные объемы отходов, и можно будет говорить об объемах для этих комплексов.

— Правильно ли тогда понимаю, что концессионное соглашение можно заключать летом 2019 года, после того, как пройдет работы у регионального оператора и будет подведены первые итоги?

— Дела обстоят так, что с одной стороны нет ясного понимания об объемах мусора, производимого в Новосибирской области . Кто-то говорит про 6 миллионов тонн, кто-то говорит про 12 миллионов тонн. Это очень условные цифры, поэтому решено взять минимальный объем для объектов первого этапа. Рабочая группа остановилась на 650 тысячи тонн, это максимальная мощность двух комплексов первого этапа при минимальной гарантированной в 550 тысяч тонн. Если отходов по итогам года будет больше, то два последующих комплекса второго этапа будут более мощными. Но есть еще кое-что важное в отношении соглашения.

— А что тогда важнее?

— Есть и другие параметры. Например, насколько имеет смысл оснащения комплексов современным оборудованием. Это тянет на более серьезные инвестиции, но комплексы смогут отбирать большое количество отходов. Согласно постановлению правительства РФ под №484, стоимость отходов, которые получает концессионер, минусуется из тарифа. Наш областной департамент по тарифам пришел к пониманию, что не стоит бояться высокого процента сортировки — тариф не вырастет.

Был вариант и с дешевым оборудованием, тогда и инвестиции были бы другими. Но детальный расчет показал, что жителям выгоднее современное оборудование, произведение сортировки до значительного процента и минусовки вторсырья.

— Предыдущее концессионное соглашение расторгнуто?

— Нет, насколько мне известно. И у меня отсутствует информация, активно ли ведется работа по его расторжению. Могу сказать, что расторжение, в любом случае, повлечет за собой значительные временные лаги между процессом расторжения и выбором нового концессионера — до года точно.

— Как тогда можно разрабатывать критерии новой концессии, когда старое соглашение еще не расторгнуто?

— У меня нет ответа на этот хороший вопрос. Очевидно, что правительству региона важно, чтобы работа над соглашением продолжалась, но лично мне неясно, как будут претворены в жизнь наши решения.

— Хорошо, вернемся к деталям по новому концессионному соглашению. Какие инвестиции будет закладывать концессионер в проект?

— По рассчитанным нами параметрам, объем инвестиций может составить около 4,3 миллиардов рублей. Это на два комплекса, с гарантированным объемом мусора в 550 тысяч тонн за год и максимальным — на 100 тысяч больше. Сортировка фракций мусора будет доходить до 40%, где большую часть составит неорганика. Также мы рассчитали и продажи вторсырья. На все объемы будет рынок сбыта, за исключением двух фракций, это пластик и стекло, где нет еще полного рынка. Но у нас есть еще около 2 лет до запуска этих предприятий и мы понимаем, что необходимо осуществить комплекс мер для стимулирования производства и рынка сбыта. Есть же по России компании, которые выпускают дворовую плитку, которая служит более 40 лет и ее можно делать с использованием этого пластика.

— Были ли накладки в деятельности рабочей группы?

— Не совсем понятно, почему конкурс на выбор регионального оператора проводится по старой территориальной схеме. Все-таки мы долго планировали и готовили новую территориальную схему. Чем она отличается? Там отсутствует комплекс в Раздольном, и в наличии новые объемы отходов — 9 миллионов тонн вместо 6 миллионов тонн, иные транспортные маршруты.

— Будет ли участвовать рабочая группа в процедуре выбора регионального оператора?

— Нет, для этого создана специальная конкурсная комиссия. Вместе с тем, у рабочей группы есть амбиции и желания обсуждать и другие вопросы «мусорной» темы. Например, вопрос по рекультивации текущих полигонов.

Помимо рекультивации, есть и другие «вечные» вопросы. Например, разработка стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области. Или стимуляция раздельного сбора мусора и доведения до ума истории по появлению новых бизнесов, связанных с вторсырьем. По мне это должна быть целая программа с государственной поддержкой, чтобы продукция покупалась для муниципальных нужд. Решение этих вопросов зависит от завершения конкурса.

— Тем не менее, судя по вашему голосу, определенную неудовлетворенность от работы вы ощущаете?

— Непонятны результаты нашей работы, потому что концепцию создали, а понимания, будет ли она востребована, нет.