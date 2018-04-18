В случае ЧС для пострадавшего населения откроют пункты временного размещения.

В Доме Культуры Московского Энергетического Института состоялось методическое занятие по теме: «Развертывание пунктов временного размещения населения».

Подобные обучения проводятся в рамках основных мероприятий ЮВАО по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Напомним, пункты временного размещения (ПВР) необходимы для приема, размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения отселенного или эвакуированного населения из зоны ЧС.

Участниками мероприятия стали более 90 сотрудников уполномоченных на решение вопросов в области ГОиЧС округа, среди них сотрудники ГБУ «Жилищник», управ районов и организаций, а также представители органов исполнительной власти.

По распоряжению префекта ЮВАО Андрея Цыбина на сегодняшний день на территории округа создан 61 ПВР на базе 42 образовательных, культурных и иных учреждений.

Специалисты Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ на примере ПВР, развернутого на базе ДК МЭИ, смогли рассказать и показать всем присутствующим алгоритм развертывания подобных пунктов. Рассказали о требованиях и условиях организации ПВР, показали примерную комплектацию каждой группы, определили перечень необходимых документов и ответили на возникшие в ходе обсуждения вопросы.

— «Подобные мероприятия пройдут в каждом пункте временного размещения округа, с целью получения администрацией пунктов практических навыков оперативного развертывания, а также урегулирования возможных проблемных вопросов», — пояснил Вячеслав Королев, заместитель начальника Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ.