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В случае ЧС для пострадавшего населения откроют пункты временного размещения.
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В случае ЧС для пострадавшего населения откроют пункты временного размещения. 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В Доме Культуры Московского Энергетического Института состоялось методическое занятие по теме: «Развертывание пунктов временного размещения населения».
Подобные обучения проводятся в рамках основных мероприятий ЮВАО по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Напомним, пункты временного размещения (ПВР) необходимы для приема, размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения отселенного или эвакуированного населения из зоны ЧС.
Участниками мероприятия стали более 90 сотрудников уполномоченных на решение вопросов в области ГОиЧС округа, среди них сотрудники ГБУ «Жилищник», управ районов и организаций, а также представители органов исполнительной власти.
По распоряжению префекта ЮВАО Андрея Цыбина на сегодняшний день на территории округа создан 61 ПВР на базе 42 образовательных, культурных и иных учреждений.
Специалисты Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ на примере ПВР, развернутого на базе ДК МЭИ, смогли рассказать и показать всем присутствующим алгоритм развертывания подобных пунктов. Рассказали о требованиях и условиях организации ПВР, показали примерную комплектацию каждой группы, определили перечень необходимых документов и ответили на возникшие в ходе обсуждения вопросы.
— «Подобные мероприятия пройдут в каждом пункте временного размещения округа, с целью получения администрацией пунктов практических навыков оперативного развертывания, а также урегулирования возможных проблемных вопросов», — пояснил Вячеслав Королев, заместитель начальника Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ.
Отметим, оперативность развертывания пунктов временного размещения составляет не более трех часов с момента ЧС, в связи с чем, ПВР являются одним из основных звеньев целого комплекса защиты населения города Москвы во время ЧС природного и техногенного характера.
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