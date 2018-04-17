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На Каргалинской ТЭЦ стартовал капитальный ремонт котла
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На Каргалинской ТЭЦ стартовал капитальный ремонт котла 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Ремонтная кампания на Каргалинской ТЭЦ началась еще в январе с текущих и средних ремонтов оборудования. А на днях энергетики приступили к капитальному ремонту котлоагрегата №3.
Работы пройдут с привлечением запчастей и оборудования Чебоксарского филиала АО «ЭнергоремонТ Плюс». Практика технологической взаимопомощи между филиалами хорошо себя зарекомендовала еще в прошлом году, когда предприятие обеспечило турбину Орской ТЭЦ-1 ротором высокого давления. В этом году в Чебоксарах изготовят опоясывающие балки, необходимые для каркаса котла.
После укрепления каркаса специалисты Каргалинской ТЭЦ осуществят все сопутствующие наладочные работы и проведут контроль состояния отремонтированных частей. Капитальный ремонт котла №3 станет одним из крупнейших ремонтных проектов Каргалинской ТЭЦ в текущем году.
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