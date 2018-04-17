На Каргалинской ТЭЦ стартовал капитальный ремонт котла

Ремонтная кампания на Каргалинской ТЭЦ началась еще в январе с текущих и средних ремонтов оборудования. А на днях энергетики приступили к капитальному ремонту котлоагрегата №3.

Работы пройдут с привлечением запчастей и оборудования Чебоксарского филиала АО «ЭнергоремонТ Плюс». Практика технологической взаимопомощи между филиалами хорошо себя зарекомендовала еще в прошлом году, когда предприятие обеспечило турбину Орской ТЭЦ-1 ротором высокого давления. В этом году в Чебоксарах изготовят опоясывающие балки, необходимые для каркаса котла.

После укрепления каркаса специалисты Каргалинской ТЭЦ осуществят все сопутствующие наладочные работы и проведут контроль состояния отремонтированных частей. Капитальный ремонт котла №3 станет одним из крупнейших ремонтных проектов Каргалинской ТЭЦ в текущем году.