Дендрологи выяснили возраст дуба Петра Первого на острове Сарпинском в Волгограде

Московские эксперты исследовали дуб, по легенде посаженный еще Петром Первым, на острове Сарпинском в Кировском районе Волгограда . Измерив возраст, ширину, высоту и пораженность гнилью у древесного гиганта, ученые пришли к выводу: первый русский император его явно не сажал, но у дуба есть шанс стать памятником природы федерального значения.

Дуб живёт на острове как минимум 250 лет Старый дуб на острове Сарпинском давно стал местной достопримечательностью. Местные жители считают, что гиганта посадил еще Петр Первый, несколько раз гостивший в Царицыне. Сейчас деревом-долгожителем заинтересовались дендрологи из Москвы , ранее обследовавшие дуб и конский каштан в Дубовке . Наблюдать за обследованием дуба и вычислением его возраста ученые позвали юных экологов из гимназии № 6.

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Первым делом экспертам потребовалось просверлить отверстие от коры до самой сердцевины дуба. По словам исследователей, такое «хирургическое вмешательство» для дерева безопасно, так как диаметр бурава составлял всего полсантиметра. Во время этого процесса делался забор керна, который оставался на специальном предмете похожим на спицу или шампур.

Полноценного керна получить не удалось — дуб оказался полым у сердцевины. Фрагмент древесины, извлеченный из глубины дуба и поместили в специальную колбу, чтобы сделать анализ на наличие гнили. А анализ годовых колец показал, что возраст дуба около 250 лет. Более точно его можно будет определить только в лаборатории. Получается, что гостивший в Царицыне 296 лет назад первый российский император посадить его никак не мог.

Забор керна делают буравом Пресслера

— Я уже дал совет подать заявку на включение этого дуба в реестр, — рассказывает ведущий специалист центра древесных экспертиз Алексей Анциферов . — Даже визуально я понял, что у него есть все шансы стать памятником живой природы всероссийского значения.

Юные любители биологии и природоведения привлекались учеными для выяснения точных размеров дуба. Так, дети вместе со специалистом измерили «талию» дуба.

Дети вспомнили, как вычислять диаметр окружности

— Ширина дерева не бывает одинакова по всей длине ствола, — поясняет школьникам Алексей Анциферов. — Поэтому в таком узкоспециализированном ремесле введен единый стандарт — измерять окружность дерева на высоте 130 сантиметров от уровня почвы. Окружность сарпинского дуба — 628 сантиметров. Дальше — простая арифметика, вычисляем диаметр дерева. Делим 628 на число Пи, (то есть 3,14) и получаем ровно 200 сантиметров.

Узнать ширину ствола довольно просто. Достаточно обойти вокруг него с рулеткой. Но как же быть с высотой? Для этого эксперты использовали специальный прибор — высотомер, который показал что дуб двадцатиметровый.

Чтобы измерить высоту дуба, нужно отойти от него на 20 метров

Для комплексной оценки жизнеспособности дерева и дальнейшей разработки плана по его оздоровлению эксперт использует резистограф.

— Этот инструмент показывает не только степень и характер распространения гнили, но и наличие защитного барьера, что позволяет судить о жизненной силе дерева и прогнозировать дальнейшее развитие гнили. Все эти данные я могу увидеть на «кардиограмме», которая печатается на принтере во время диагностики. Вижу, что состояние дуба удовлетворительное. Ширина гнили в диаметре около 40 сантиметров.

Резистограф — уникальный инструмент для проведения экспертизы

Экспертиза завершилась, и в скором времени подадут заявку, чтобы дуб черешчатый на острове Сарпинский внесли в реестр старовозрастных уникальных деревьев России . Это намерен сделать учитель географии гимназии № 6 Волгограда Руслан Итакаев, который стал инициатором проведения экспертизы. Он надеется, что сертификационная комиссия при рассмотрении заявки примет положительное решение.

Учитель географии давно неравнодушен к уникальному дубу на Сарпинском

— Этот дуб и раньше имел статус памятника, но по каким-то причинам в 2008 году он этот статус утратил, — рассказывает Руслан Итакаев. — Я решил восстановить ему былую славу. Экспертиза дерева — работа узконаправленная и довольно дорогостоящая. Но двери открываются, если в них стучат. В нашем регионе удалось найти спонсоров, которые откликнулись на мою просьбу.

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Если дереву присвоят статус памятника живой природы, то его возьмут под охрану. В дальнейшем, по мере необходимости, специалисты организации «Здоровый лес» будут проводить санитарно-оздоровительные мероприятия.

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