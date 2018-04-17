В Италии ждут от президента страны решения по вопросу о формировании правительства

Италии не исключают, что на фоне застоя в переговорах между партиями по вопросу о формировании правительства, президент страны Серджо Маттарелла для ускорения процесса может поручить председателю сената или палаты депутатов парламента попытаться сблизить позиции политических сил в интересах создания правящей коалиции. Возможно также, что глава государства пойдёт на то, чтобы вручить одному из представителей партий, победивших на выборах 4 марта, пробный мандат на формирование кабинета.

В то же время, именно между этими победителями в лице «Лиги» и «Движения 5 звёзд» дистанции с каждым днём становятся всё больше. Главной причиной тому является позиция федерального секретаря лигистов Маттео Сальвини, настаивающего на том, что политический руководитель «пятизвёздочников» Луиджи Ди Майо должен вести переговоры со всей правоцентристской коалицией, включая партию «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони

На что тот, выступая в понедельник в вечернем ток-шоу Otto e mezzo частного телеканала La7, заявил: «Лига» остаётся с Берлускони? Я подожду ещё немного и закрою один из котлов». Под «котлами» подразумеваются предложения Д5З «Лиге» и Демпартии подписать «правительственное соглашение» на основе согласованной программы.

По мнению Ди Майо, «Сальвини берёт на себя историческую ответственность, связываясь с Берлускони».

Реакция лидера «Лиги» последовала незамедлительно: «Если Ди Майо предпочитает иметь общий котёл с Ренци, он волен делать, как ему удобнее, но хлеб-то будет с плесенью».

Следует отметить, что создавшийся застой выгоден Сальвини, который рассчитывает укрепить свои переговорные позиции, явно надеясь на победу представителей «Лиги» на административных выборах в областях Молизе и Фриули-Венеция-Джулия, которые пройдут соответственно 22 и 29 апреля.

С критикой такого подхода выступил секретарь-руководитель Демпартии Маурицио Мартина, заявивший: «Абсурдной является идея Сальвини, согласно которой страна должна дожидаться, когда он получит свои результаты выборов. Предупредите его, что страна уже проголосовала и теперь ждёт ответов, а не пропаганды».

В этом контексте, предупреждение лигистам, сделанное руководителем Д5З о закрытии одного из «котлов», приобретает новое звучание, учитывая то, что после второго раунда консультаций, которые Серджо Маттарелла провёл с политическими силами на прошлой неделе, позиция демократов начала меняться. В Демпартии заговорили о возможности диалога с политическими противниками, в котором она намерена играть далеко не последнюю роль.

Об определённой смене настроений может, например, говорить предложение министра экономического развития Карло Календы создать «переходное правительство, поддерживаемое всеми политическими силами, и параллельно сформировать комиссию обеих палат (парламента) по конституционным реформам».

Учитывая всё это, в Италии ждут на текущей неделе решения, которое примет Серджо Маттарелла.