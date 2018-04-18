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Глава Сената Италии проведет переговоры по формированию правительства
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Глава Сената Италии проведет переговоры по формированию правительства 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Италии Серджо Маттарелла вручил предварительный мандат на проведение переговоров по формированию правительства председателю верхней палаты итальянского парламента, члену партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Марии Элизабетте Альберти Казеллати.
Ее кандидатуру накануне ободрили как ее коллеги из правоцентристской коалиции, заручившейся во время последних выборов поддержкой наибольшего количества избирателей, так и Движение «5 звезд», получившее наибольшее количество голосов как отдельная политическая единица.
"Маттарелла поручил Казеллати задачу по определению наличия парламентского большинства с участием партий правоцентристской коалиции и «Движения 5 звезд», — подчеркнул представитель Квиринальского дворца.
Теперь Марии Элизабетте Альберти Казеллати предстоит непростая задача — выяснить до пятницы, существует ли возможность в условиях «подвешенного парламента» формирование правительства. Напомним, что по итогам парламентских выборов ни одна из партий не смогла добиться абсолютного большинства.
На данном этапе даже матерые политологи не берутся предсказывать, кто войдет в состав нового кабмина. Политические консультации длятся уже около месяца, но одержавшие победу партии, пытаясь лишь перетащить «одеяло» на себя, по сей день так и не пришли к общему знаменателю.
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