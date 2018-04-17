Вид на жительство в РФ может стать бессрочным

Мы считаем, что должны выдавать вид на жительство на пять лет и с таким количеством продлений, которое нужно. А может с определенного возраста уже сделать его бессрочным по старой памяти

— Ольга Кириллова.

В советское время человек без гражданства, но с видом на жительство мог спокойно прожить всю жизнь. Документ давал абсолютно все те же возможности, что и паспорт гражданина СССР.

В настоящее время вид на жительство выдаётся на три года или без права продления на пять лет. Дело в том, что процедура получения вида на жительство затруднительна. Для этого нужно иметь разрешение на временное проживание.

Оно является актуальным, прежде всего, для тех русских, которые проживают за рубежом и у них по какой-то причине не получилось стать участниками государственной программы переселения. При попытке вернуться на родину возникает проблема: чтобы остаться в России, нужно сначала получить разрешение на временное проживание.