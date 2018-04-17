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Вид на жительство в РФ может стать бессрочным
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Вид на жительство в РФ может стать бессрочным 

360tv.ru 2 часа назад
Вид на жительство в РФ должен выдаваться на пять лет с возможностью продления, а с какого‐то момента нужно сделать эту процедуру бессрочной. С таким заявлением выступила руководитель миграционного управления МВД России Ольга Кириллова, на заседании Совета при президенте РФ по правам человека, посвященного проблемам соотечественников. Ее слова привел «Интерфакс».
Мы считаем, что должны выдавать вид на жительство на пять лет и с таким количеством продлений, которое нужно. А может с определенного возраста уже сделать его бессрочным по старой памяти
— Ольга Кириллова.
В советское время человек без гражданства, но с видом на жительство мог спокойно прожить всю жизнь. Документ давал абсолютно все те же возможности, что и паспорт гражданина СССР.
В настоящее время вид на жительство выдаётся на три года или без права продления на пять лет. Дело в том, что процедура получения вида на жительство затруднительна. Для этого нужно иметь разрешение на временное проживание.
Оно является актуальным, прежде всего, для тех русских, которые проживают за рубежом и у них по какой-то причине не получилось стать участниками государственной программы переселения. При попытке вернуться на родину возникает проблема: чтобы остаться в России, нужно сначала получить разрешение на временное проживание.
За прошедший год на миграционный учет в Новгородской области было поставлено 91 тысяча иностранцев, большинство из которых являются гражданами Китая. По данным статистики, 66% зарегистрированных иностранцев приехали в Новгородскую область для отдыха, около 13% — с целью заработка. У остального числа иностранцев «другие причины».
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