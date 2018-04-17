Спасая сердца: как уроженец Таджикистана стал успешным врачом в Москве

УШАНБЕ, 16 апр — Sputnik . Хирург Броимшо Мамадшоев работает в одной из престижных больниц Москвы и делает научные открытия в области лечения пороков сердца.

Свободное время он посвящает семье и благотворительности.

Сам 48-летний врач родом из Таджикистана , его путь в медицину был долгим и тернистым. Но ни война, ни нищета не помешали ему заниматься любимым делом.

Доктор Мамадшоев рассказал Sputnik Таджикистан свою историю.

Где птица вдохновения?

Детство Броимшо провел на Памире. Именно там произошло событие, которое зародило у него желание стать врачом.

В родной деревне заболела девушка: оказалось, у нее был врожденный порок сердца. Из-за общего состояния Замира большую часть времени проводила в постели и занималась самолечением.

Конечно, местный доктор быстро распознал болезнь. Но он мог прописать только лечебные травы и слабые лекарства, какие продавались в деревенском медпункте. Беда в том, что на Памире в советское время практически не проводились операции.

Памир вообще уникальный регион — красивый, но почти «отрезанный» от цивилизации. На горный тракт можно добраться либо на машине по опаснейшим дорогам, либо по воздуху. Но самолетам приходится летать прямо между гор, что очень опасно.

От этого страдали, прежде всего, обычные жители Борного Бадахшана. Они не могли получить квалифицированную своевременную медицинскую помощь.

"Чтобы вернуться к нормальной жизни, этой девушке нужна была операция. Но ближайшая больница, где лечили такую болезнь, была далеко в Новосибирске . Как же туда доставить пациента? Видя горечь этой ситуации, я раз и навсегда решил: хочу стать врачом! Хочу получить знания, научиться исцелять людей от страшных болезней. Я мечтал стать волшебником на маленькой родине, чтобы жители Таджикистана могли регулярно получать качественную медицинскую помощь и быть здоровыми", — вспоминает он.

Путь к диплому врача

Итак, будущее призвание само нашло жителя Таджикистана. Причем в том возрасте, когда дети только начинают познавать мир. Но 5-летний Броишмо поставил себе цель и очень долго шел к ней.

В школе он учился с энтузиазмом, больше всего любил точные науки, особенно химию. Он побеждал на областных олимпиадах, куда его отправляли из деревенской школы в числе талантливых учеников. Свободное время проводил в колхозе, где трудились родители. Все-таки семья была большая — семеро детей, и чтобы растить их в достатке, родителям (простым крестьянам) приходилось много работать.

После школы таджик два года отслужил в армии. Его направили в Москву, что в советские годы считалось большой удачей. Военному отряду поручили строить здание госпиталя имени академика Бурденко. Мамадшоев вспоминает, как оборудовал будущие палаты, знакомился с врачами и все мечтал: как же попасть в этот коллектив?

Отдав долг родине, молодой таджикистанец занялся образованием. Выбор профессии и факультета был очевиден. Что касается вуза, то он хотел учиться в Таджикском медицинском университете имени Абуали ибн Сино в Душанбе.

Увы, с первого раза поступить в вуз не получилось. Молодой парень не отчаялся и задался целью поступить в следующем году. Поселился в Душанбе и записался на подготовительные курсы при университете.

Днем он занимался неквалифицированным трудом, чтобы прокормиться, а в остальное время «грыз гранит науки»: вечерами слушал лекции по медицине и ночами читал учебники. Даже не заметил, как наступило лето. Труды оправдались: со второй попытки он блестяще сдал экзамены и поступил в университет, на факультет хирургии.

Началась счастливая студенческая жизнь. Но через несколько месяцев случилась беда: в Таджикистане вспыхнула гражданская война, в Душанбе воцарилось беззаконие. Это был 1996-й, и нормально жить стало уже невозможно.

В вузах и школах прекратились занятия, граждане просто не могли спокойно ходить по улицам. Как бы ни было больно, но таджику пришлось вернуться из столицы к себе домой.

"Памир не принимал участия в гражданской войне, весь регион держался обособленно. Тем более, эта территория географически изолирована от соседних районов. Поэтому на Памире было безопасно. Конечно, я с грустью покидал любимый Душанбе и стены университета. Мечта стать врачом только-только начала сбываться, я вложил в учебу много сил и души. И вот в один миг все рухнуло. Но я внутренне верил, что когда-нибудь все наладится и я обязательно вернусь. Тогда важнее всего было спасти свою жизнь", — вспоминает он.

К счастью, так и случится. Юноша провел несколько лет на Памире с родителями, братьями и сестрами. Работал в колхозе, а свободные часы занимался самообразованием: штудировал учебники по хирургии. Когда война закончилась, памирец вернулся в Душанбе и заново поступил в университет. Сдать экзамены не составило труда.

Конечно, было обидно начинать все сначала, но верность призванию оказалась сильнее. Новый цикл студенческой жизни прошел уже успешно и спокойно. Спустя пять лет учебы он наконец-то закончил вуз и стал дипломированным хирургом.

Счастливый случай и научные открытия в Москве

Получив долгожданный диплом, молодой врач решил начать карьеру в Москве. На первых порах поселился у родственников. Увы, сразу найти работу не удалось. Чтобы выжить, доктор устроился дворником в торговом центре рядом с домом.

Прошло несколько месяцев, как вдруг Мамадшоеву улыбнулась удача: хозяйка торгового центра — коренная москвичка — узнала, что у нее работает сотрудник с высшим медицинским образованием.

"Эта женщина пригласила меня к себе в кабинет. Я рассказал о себе, что мечтаю лечить людей. И начальница решила поучаствовать в моей судьбе. Через ее подругу-кардиолога я узнал, как поступить в ординатуру", — рассказывает он.

Молодой врач собрал все нужные документы и начал готовиться к тестам. Летом он поступил в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

"Мне повезло учиться в Бакулевском центре. Там я смог освоить профессию хирурга на практике. Операции там делают по 2-3 в день пациентам всех возрастов. Будучи ординатором, я мог присутствовать на операциях, а затем ассистировать. Так я и научился лечить под руководством опытных хирургов, которые каждый день спасают жизни. Жаль, что в Душанбе такие операции не проводят. По крайней мере, в период студенчества мы изучали только теорию", — говорит он.

После ординатуры была аспирантура. Мамадшоев писал диссертацию на кафедре сердечно-сосудистой хирургии. Врач исследовал тему, которая ему ближе всего с детства: хирургическое лечение легочных артерий. В своем научном труде медик вывел несколько методов лечения детских болезней сердца и сосудов.

Работа — это подвиг: как таджикский хирург спасает в Москве людей от рака

В 2015-м он успешно защитился и стал кандидатом медицинских наук. Исследовательская деятельность очень увлекла врача. Несмотря на такой долгий и тяжелый путь к научной степени, уроженец Таджикистана продолжил учиться — сейчас он пишет новую диссертацию, хочет стать профессором медицины.

Московский врач-миссионер

Сегодня Броимшо Давлатшоевич — успешный врач. Он работает в Москве в институте хирургии имени А. В. Вишневского. Каждый день он принимает по 6-7 пациентов, большинство приходят лечить тяжелые болезни. Часто на операционный стол попадают земляки из Таджикистана в критическом состоянии.

По его словам, граждане стран Центральной Азии часто ездят на газелях к российско-украинской границе, чтобы откатывать визы. Скоростные шоссе, маленькие частные автомобили и большое число пассажиров — все это приводит к большому числу аварий.

"Еще многие получают травмы на стройках. В 2017-м двое моих соотечественников из Таджикистана упали с 17-го этажа жилого дома — порвался трос, когда они красили фасад. Случай почти безнадежный, но ребята, к счастью, выжили", — рассказывает он.

Он помнит и молодого таджика, который ударился о баскетбольный щит, играя в футбол. Повредил позвоночник, и все врачи боялись его оперировать, а Броимшо взялся и спас.

Доктор признается, что каждый из тяжелых пациентов оставляет след в душе.

В свободное от работы время уроженец Таджикистана пишет статьи для научных журналов и участвует в миссионерских поездках. Он бывал в Пакистане Кении , смотрел, как там работают с мигрантами.

Из каждой поездки доктор привозит новый опыт и знания, а также учит местных врачей лечить болезни сердца.

Помощь таджикам от чистого сердца

Со времен учебы в ординатуре медик связал жизнь с благотворительностью. Почти десять лет он является волонтером Фонда Ага Хана в Москве. Это международная некоммерческая организация, которая помогает людям, пострадавшим от войн и стихийных бедствий. Создатель фонда — принц Карим Ага-Хан, духовный лидер исмаилитов-низаритов всего мира.

"Почти каждый вечер после занятий я шел в офис фонда, чтобы помогать землякам из Таджикистана. В Москве живет много людей, вынужденных бежать из родных городов и деревень, где идут войны, бушуют эпидемии, плохая экология или просто нищета. Такие переселенцы редко имеют при себе много денег и вещей. Фонд помогает беженцам оформить документы для проживания в России и найти временное жилье — хотя бы до первых заработков", — рассказывает врач.

Будучи волонтером одной из программ помощи беженцам из стран Центральной Азии, врач встретил много земляков.

"Конечно, всегда легче получать консультацию от говорящего на родном языке волонтера", — поясняет доктор.

А недавно врач открыл собственный благотворительный фонд под названием «Делаем добро вместе».

"Через некоммерческую организацию я собираю пожертвования на лечение земляков из Таджикистана, проживающих в Москве. Многие получает травмы на стройках, заводах, часто подхватывают инфекции в антисанитарных условиях. А учитывая низкие зарплаты мигрантов, в большинстве случаев у них нет денег на лечение. Поэтому, как только я узнаю, что кому-то срочно нужна операция, объявляю сбор средств. Многие соотечественники откликаются — и студенты, и бизнесмены, и простые работяги из Таджикистана", — рассказывает врач.

Конечно, пока это коллективная помощь в мелких масштабах, но благодаря фонду уже удалось сохранить здоровье нескольких человек.

А как же та, что вдохновила?

История женщины, ради которой Мамадшоев в детстве решил стать врачом, имела продолжение. Когда он овладел профессией, он вылечил свою соседку.

Операцию на сердце врач провел в Бакулевском центре в 2017, а деньги на дорогу собирал через благотворительные организации. Сейчас Замира живет в родной деревне и чувствует себя хорошо.

Доктор помог и другим землякам-памирцам. Многих привозил в Москву на обследования, оформлял документы в благотворительном фонде и затем лечил в своей больнице. Каждое лето он навещает Таджикистан и с горечью признает, что с советских времен на Памире не особо улучшились медицинские условия.

"Там живут в основном старики, до них никому нет дела. Молодежь после школы уезжает в крупные города, поступает в вузы и затем, получив диплом, остается там. Либо едут в Россию, Европу, где большие возможности", — говорит врач.

Он мечтает, чтобы ситуация в таких уникальных регионах, как Памир, изменилась в лучшую сторону. Сам же Броимшо продолжает помогать людям в меру своих возможностей.