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Cпециалисты «Нейроботикс» запустили образец нейротренажера
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Cпециалисты «Нейроботикс» запустили образец нейротренажера 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Следуя программе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Ассистивные технологии с нейроуправлением» специалисты компании «Нейроботикс» осуществили запуск и наладку макетного образца изделия «Нейротренажер» в ОАУЗ «Клинический центр медицинской реабилитации» в Великом Новгороде. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.
Функциями нейротренажера предполагается использование его в том числе и для восстановления больных после инсульта или нейротравм головы, ухудшивших двигательный контроль в пальцах рук. С помощью нейротренажера проводятся тренировки двигательных функций кисти. Для этого оборудование подключается к компьютеру по Wi-Fi.
Сейчас «Нейроботикс» планирует реализацию совместной работы нейротренажера с другими сопутствующими нейроуправляемыми устройствами. В пример приводится возможность управления нейротренажером командами от нейрогарнитуры (использующей мозговые сигналы), а также выдача управляющих команд на прибор для электрической стимуляции мышц во время выполнения циклов тренировки.
Представители «Нейроботикс» добавляют, что соглашения о сотрудничестве с ведущими реабилитационными центрами позволит разработчикам компании учитывать все нюансы клинического использования устройств.
Сотрудники ОАУЗ «Клинический центр медицинской реабилитации», где осуществился запуск образца нейротренажера, в свою очередь отметили важность и актуальность внедрения современных методов реабилитации в медицинскую практику для улучшения эффективности лечения и качества жизни людей.
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