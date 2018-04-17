Cпециалисты «Нейроботикс» запустили образец нейротренажера

Следуя программе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Ассистивные технологии с нейроуправлением» специалисты компании «Нейроботикс» осуществили запуск и наладку макетного образца изделия «Нейротренажер» в ОАУЗ «Клинический центр медицинской реабилитации» в Великом Новгороде. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Функциями нейротренажера предполагается использование его в том числе и для восстановления больных после инсульта или нейротравм головы, ухудшивших двигательный контроль в пальцах рук. С помощью нейротренажера проводятся тренировки двигательных функций кисти. Для этого оборудование подключается к компьютеру по Wi-Fi.

Сейчас «Нейроботикс» планирует реализацию совместной работы нейротренажера с другими сопутствующими нейроуправляемыми устройствами. В пример приводится возможность управления нейротренажером командами от нейрогарнитуры (использующей мозговые сигналы), а также выдача управляющих команд на прибор для электрической стимуляции мышц во время выполнения циклов тренировки.

Представители «Нейроботикс» добавляют, что соглашения о сотрудничестве с ведущими реабилитационными центрами позволит разработчикам компании учитывать все нюансы клинического использования устройств.

Сотрудники ОАУЗ «Клинический центр медицинской реабилитации», где осуществился запуск образца нейротренажера, в свою очередь отметили важность и актуальность внедрения современных методов реабилитации в медицинскую практику для улучшения эффективности лечения и качества жизни людей.