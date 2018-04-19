Более 200 некоммерческих организаций со всего ПФО соберутся в Нижнем Новгороде

20-21 апреля в «Маринс Парк Отеле» пройдет третья Ассамблея социально ориентированных НКО Приволжского федерального округа «НКО Приволжья. Новые возможности сотрудничества».

Ассамблея организована Ассоциацией «Служение» и сетью ресурсных центров НКО ПФО при содействии Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области . Мероприятие состоится в рамках проекта «Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для развития СО НКО Приволжья» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Архангельск, Москва, Планируется участие более 200 представителей некоммерческих организаций всех регионов ПФО, а также ряда других регионов РФ Екатеринбург ), органов региональной и муниципальной власти.

В программе Ассамблеи: презентация успешных практик НКО, вдохновляющие выступления лидеров НКО на тему «Я работаю в НКО», образовательные мастер-классы, «лечилка» для социальных проектов, выставка социальной рекламы НКО ПФО, создание карты событий СО НКО округа и многое другое.

«Ассамблея — это единое информационное пространство некоммерческих организаций округа. Это возможность учиться друг у друга и вдохновляться друг от друга, для того, чтобы быть более профессиональными и устойчивыми в своей важной социальной работе», — отмечают организаторы ассамблеи.

Открытие ассамблеи 20 апреля в 10.00 в зале «Ялта».