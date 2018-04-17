Российская экономика обладает достаточным иммунитетом

Евгений Бушмин. Новые западные санкции и колебания курса рубля не скажутся на выполнении социальных обязательств, заложенных в российский бюджет. А оказавшиеся под санкциями градообразующие предприятия могут получить поддержку государства. Об этом « Парламентской газете » рассказал заместитель председателя Совета Федерации

— Евгений Викторович, введение санкций США серьёзно сказалось на российском рынке акций и курсе рубля. Насколько эта ситуация опасна?

Действительно, пару дней назад фондовый рынок продемонстрировал падение акций отдельных компаний, которых коснулось введение антироссийских санкций со стороны США. Также мы наблюдали самое большое за последнее время ослабление курса рубля к основным мировым валютам.

Надо сказать, что сегодняшние новости с биржевых торгов показывают, что рубль уже отыгрывает потерянные позиции, происходит корректировка курса.

Делать какие-либо точные прогнозы здесь — дело сугубо неблагодарное.

Вместе с тем тенденции последних дней показывают, что колебания курса имели в значительной мере спекулятивную природу и не связаны с фундаментальными процессами в экономике.

Текущая экономическая реальность такова, что стабильности рубля во многом способствуют высокие мировые цены на нефть.

С другой стороны, не стоит забывать, что даже незначительное, на первый взгляд, ослабление рубля помогает российскому экспорту. Имеется целый ряд отраслей, которые способны зарабатывать на низком курсе национальной валюты и, как следствие, наращивать платежный баланс.

— В СМИ сегодня можно увидеть такие громкие заголовки, как «США разорили Россию ». А как Вы оцениваете последствия последних санкций?

Мы помним, как, еще несколько лет назад, бывший Президент США Б. Обама заявил о том, что российская экономика разорвана в клочья санкциями. Наши западные партнеры пытаются выдать желаемое за действительное, и это понятно. Но ничего общего с реальностью такие заявления не имеют.

Опыт последних лет показывает, что российская экономика обладает достаточным иммунитетом к вводимым санкциям, по многим отраслям открываются новые направления для развития, в том числе благодаря принимаемым мерам по импортозамещению.

Безусловно, введенные сейчас санкции в значительной мере затрагивают деятельность крупных предприятий и целых производственных комплексов.

Причем здесь четко прослеживается логика борьбы за рынки сбыта продукции и открытое лоббирование интересов западных компаний в ущерб интересам наших экспортеров. Какое-то время очевидно понадобится для переориентации на другие рынки сбыта, где-то будет необходимо изменение номенклатуры производимой продукции и т.п.

Вместе с тем определенный оптимизм внушает то, что экономика масштаба российской, как и всякая сложная система, обладает необходимой устойчивостью и способностью приспосабливаться к существующим реалиям.

— Как падение рубля повлияет на бюджет? Не пострадают ли социальные обязательства?

Не стоит забывать, что бюджет на текущий год сверстан исходя из базового сценария курса доллара в коридоре 59,4 — 64,7 рублей за доллар.

Поэтому на данный момент, даже с учетом снижения курса рубля, мы имеем курс доллара в пределах, заложенных в действующем законе о бюджете.

Кроме того, в Прогнозе социально-экономического развития, на основе положений которого разрабатывался бюджет, заложено предположение о сохранении действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики на протяжении всего прогнозного периода.

В этой связи все социальные обязательства перед нашими гражданами будут выполнены в полном объеме. Никаких объективных предпосылок для их пересмотра нет.

Вместе с тем имеется такая тема, и Совет Федерации как палата регионов не может не обратить на нее внимание.

По оценкам специалистов, на долю Российской Федерации приходится, к примеру, около 7 процентов мирового производства алюминия и алюминиевого сырья.

На соответствующих заводах трудится не менее 100 тысяч человек. Специфика производства влечет за собой большую концентрацию работающих в конкретных городах на крупных предприятиях, наличие множества смежных и вспомогательных структур.

Руководители органов государственной власти ряда субъектов Российской Федерации и главы органов местного самоуправления выражают обоснованную тревогу о возможности негативного развития событий вокруг предприятий, многие из которых являются градообразующими.

Известно, что Правительство Российской Федерации разрабатывает ряд мер государственной поддержки подобных отраслей, пострадавших от введения санкций.

На прошлом заседании Председателем Совета Федерации В. И. Матвиенко было дано поручение нашим профильным комитетам активно подключиться к этой работе, в том числе на регулярной основе вести мониторинг ситуации в регионах и выработать необходимые предложения. Данный вопрос будет оставаться в Совете Федерации на особом контроле.

Важно, чтобы такая помощь не была односторонней, только за счет бюджета. Смена собственника на государство могла бы стать неплохой платой за поддержку.

— Каким образом они скажутся на россиянах? Нужно ли им бежать в обменники покупать валюту или в банки забирать свои средства?

В сложившихся условиях как никогда актуален универсальный принцип — не класть все сбережения в одну корзину. В любом случае подобную нестабильность можно пережить только в случае, если не дергаться и не делать резких движений.

— Как российские компании смогут развиваться в создавшихся условиях на международном рынке?

Как я уже сказал, введение санкций с неизбежностью повлечет за собой необходимость для ряда предприятий переориентации на другие рынки сбыта, изменения структуры производства и принятия других подобных мер, направленных на работу в новых для себя условиях.

И здесь необходима разумная поддержка со стороны органов власти всех уровней, в том числе с точки зрения сохранения социальной и финансовой стабильности регионов.

Разработка конкретных мер и механизмов, безусловно, прерогатива органов исполнительной власти, прежде всего Правительства Российской Федерации и отраслевых министерств. Вместе с тем, мы, как законодатели готовы оказать всемерную поддержку разрабатываемым инициативам, в том числе в части их скорейшего обсуждения и принятия.