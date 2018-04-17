Журналисты и эксперты обсудили русскоязычное вещание

16 апреля в столице состоялся Международный форум русскоязычных вещателей. Своим опытом на нем поделились свыше двухсот участников из России , стран СНГ, Европы, Северной и Южной Америки.

Прошел он уже в четвертый раз при поддержке Российской Академии Радио. Темы, которые обсуждались на форуме, касались роли русскоязычного вещания в мире, его влияния на формирование современной картины мира, а также тенденции ухода в интернет.

— В современном мире система СМИ претерпевает стремительные изменения. Повсеместное проникновение интернета, соцсететей и мессенджеров изменили модель потребления контента. Не смотря на это радиовещание остается самым удобным и комфортным для восприятия средством массовой информации, — сказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

По его словам, за прошлый год в России объемы рекламной выручки радиостанций выросли на три процента. Положительная динамика указывает на востребованность радио. Экономика остальных традиционных СМИ также показывает рост. Особенно сейчас в условиях сложной геополитической обстановки.

Кроме этого, затрагивались и злободневные вопросы, посвященные разным точкам зрения на войну в Сирии , — отравление Скрипалей и антироссийские санкции. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что русскоязычное вещание является при сложившихся политических условиях немейнстримным источником информации.

— Это не вопрос некоего противоборства между источниками, которое изначально задумывалось. Это возможность получать альтернативную информацию, — сказала Захарова.

По ее мнению, западная точка зрения подмяла под себя все мировое информационное пространство. Поэтому русскоязычное вещание в целом позволит оставаться в реальности. ПРЯМАЯ РЕЧЬ Дмитрий Киселев , генеральный директор МИА «Россия сегодня»