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Журналисты и эксперты обсудили русскоязычное вещание
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Журналисты и эксперты обсудили русскоязычное вещание 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
16 апреля в столице состоялся Международный форум русскоязычных вещателей. Своим опытом на нем поделились свыше двухсот участников из России, стран СНГ, Европы, Северной и Южной Америки.
Прошел он уже в четвертый раз при поддержке Российской Академии Радио. Темы, которые обсуждались на форуме, касались роли русскоязычного вещания в мире, его влияния на формирование современной картины мира, а также тенденции ухода в интернет.
— В современном мире система СМИ претерпевает стремительные изменения. Повсеместное проникновение интернета, соцсететей и мессенджеров изменили модель потребления контента. Не смотря на это радиовещание остается самым удобным и комфортным для восприятия средством массовой информации, — сказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
По его словам, за прошлый год в России объемы рекламной выручки радиостанций выросли на три процента. Положительная динамика указывает на востребованность радио. Экономика остальных традиционных СМИ также показывает рост. Особенно сейчас в условиях сложной геополитической обстановки.
Кроме этого, затрагивались и злободневные вопросы, посвященные разным точкам зрения на войну в Сирии, — отравление Скрипалей и антироссийские санкции. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что русскоязычное вещание является при сложившихся политических условиях немейнстримным источником информации.
— Это не вопрос некоего противоборства между источниками, которое изначально задумывалось. Это возможность получать альтернативную информацию, — сказала Захарова.
По ее мнению, западная точка зрения подмяла под себя все мировое информационное пространство. Поэтому русскоязычное вещание в целом позволит оставаться в реальности. ПРЯМАЯ РЕЧЬ Дмитрий Киселев, генеральный директор МИА «Россия сегодня»:
— Что очень важно сегодня? Важно всегда проверять информацию. Конечно, нас будут обвинять в фейках. Но более грандиозный фейк, чем недавняя псевдохимическая атака в Дамаске, трудно себе представить. Поэтому нужно стремиться очищать информацию и преследовать точность. Сегодня во многом мы поменялись местами со свободолюбивым западом.
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