Ещё
Государство будет развивать производства в закрытых АТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Государство будет развивать производства в закрытых АТО 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Имущество уехавших жителей закрытых административно-территориальных образований (АТО) могут использовать для создания новых производств. Соответствующее предложение Мурманской области было поддержано Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Об этом «Парламентской газете» рассказал первый заместитель комитета Степан Киричук.
«Мы согласились с Мурманской областью в том, что Минэкономразвития, Минпромторг и Минобороны России вместе с регионом должны рассмотреть возможность использования имущества закрытых АТО с целью создания новых производств, которые там возможны», — сказал он.
По словам парламентария, регион обладает различными производствами и промыслами, которые можно развивать и на территории таких образований. «Это могло бы стимулировать людей остаться и не переезжать из АТО», — сказал он.
Киричук добавил, что перед тем, как принимать какие-либо решения, государство подробно выработать должно программу передачи такого имущества для развития производств.
Закрытые административно-территориальные образования — это поселения, в пределах которых расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для которых необходим особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан.
Парламентская газета: последние новости
В Узбекистане утверждена программа празднования Дня Победы Бондарев предложил подчинить Минстрою региональные структуры архстройнадзора Мэй заявила, что Лондон присоединился к операции в Сирии исходя их своих интересов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Крым попадет на украинские деньги133
Россия отказалась перевозить грузы НАТО481
Макрон назвал себя «ровней Путину»310
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение