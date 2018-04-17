Государство будет развивать производства в закрытых АТО

Имущество уехавших жителей закрытых административно-территориальных образований (АТО) могут использовать для создания новых производств. Соответствующее предложение Мурманской области было поддержано Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Минпромторг и «Мы согласились с Мурманской областью в том, что Минэкономразвития Минобороны России вместе с регионом должны рассмотреть возможность использования имущества закрытых АТО с целью создания новых производств, которые там возможны», — сказал он.

По словам парламентария, регион обладает различными производствами и промыслами, которые можно развивать и на территории таких образований. «Это могло бы стимулировать людей остаться и не переезжать из АТО», — сказал он.

Киричук добавил, что перед тем, как принимать какие-либо решения, государство подробно выработать должно программу передачи такого имущества для развития производств.

Закрытые административно-территориальные образования — это поселения, в пределах которых расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для которых необходим особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан.