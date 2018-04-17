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Мосгосстройнадзор проверил качество работ на строительстве участка дороги Солнцево-Бутово-Видное
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Мосгосстройнадзор проверил качество работ на строительстве участка дороги Солнцево-Бутово-Видное 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.
«Мосгосстройнадзор совместно со специалистами ГБУ «ЦЭИИС» провел проверку на строительстве трассы Солнцево-Бутово-Видное на участке от Киевского до Калужского шоссе. По результатам проверки участка трассы Солнцево-Бутово-Видное нарушений не выявлено за исключением отклонений от предусмотренного проектом планового положения конструкций стен пандусного схода одного из пешеходных переходов», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко. Он отметил, что участникам строительства выдано предписание с конкретным сроком устранения нарушений, оформлены протоколы об административных правонарушениях с наложением штрафных санкций. Комитет установил контроль за устранением нарушений.
«Утвержденным проектом предусмотрено строительство девяти путепроводов, трех тоннелей, трех пешеходных переходов, четырех очистных сооружений, а также строительство дорог протяженностью 17,6 км и инженерных коммуникаций, благоустройство территории. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы на пешеходных переходах и тоннельном сооружении №2», — отметили в пресс-службе.
В Мосгосстройнадзоре пояснили, что в ходе проверки проводились обследования двух пешеходных переходов и тоннеля. При обследованиях проверялась прочность железобетонных конструкций, качество применяемых материалов и геометрические параметры построенных сооружений. Техническим заказчиком выступает ООО «Горкапстрой», генеральным подрядчиком — ПАО «Мостотрест».
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