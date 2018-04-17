Мосгосстройнадзор проверил качество работ на строительстве участка дороги Солнцево-Бутово-Видное

Об этом сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.

«Мосгосстройнадзор совместно со специалистами ГБУ «ЦЭИИС» провел проверку на строительстве трассы Солнцево-Бутово-Видное на участке от Киевского до Калужского шоссе. По результатам проверки участка трассы Солнцево-Бутово-Видное нарушений не выявлено за исключением отклонений от предусмотренного проектом планового положения конструкций стен пандусного схода одного из пешеходных переходов», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко. Он отметил, что участникам строительства выдано предписание с конкретным сроком устранения нарушений, оформлены протоколы об административных правонарушениях с наложением штрафных санкций. Комитет установил контроль за устранением нарушений.

«Утвержденным проектом предусмотрено строительство девяти путепроводов, трех тоннелей, трех пешеходных переходов, четырех очистных сооружений, а также строительство дорог протяженностью 17,6 км и инженерных коммуникаций, благоустройство территории. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы на пешеходных переходах и тоннельном сооружении №2», — отметили в пресс-службе.