В спортивном центре «Космос» рассказали о правильном измерении пульса

Спортивный центр «Космос» решил дать ценные рекомендации своим посетителям, рассказав о том, почему нужно знать свой пульс во время тренировок — это позволяет контролировать интенсивность упражнений и понимать, что тренируешься в полную меру своих сил.

Определить свою норму пульса можно применив следующую схему: нужно просто рассчитать порог по формуле для мужчин: 220 минус возраст для мужчин и 226 минус возраст для женщин.

При разминке пульс не должен превышать 50-60% от максимального значения. Во время длительных тренировок особенно важно следить за пульсом, чтобы он не переходил в так называемую «красную зону», которая составляет 90-95% от максимального значения, информируют в центре «Космос».