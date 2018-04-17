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В спортивном центре «Космос» рассказали о правильном измерении пульса
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В спортивном центре «Космос» рассказали о правильном измерении пульса 

Вестник района Гагаринский 45 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Спортивный центр «Космос» решил дать ценные рекомендации своим посетителям, рассказав о том, почему нужно знать свой пульс во время тренировок — это позволяет контролировать интенсивность упражнений и понимать, что тренируешься в полную меру своих сил.
Определить свою норму пульса можно применив следующую схему: нужно просто рассчитать порог по формуле для мужчин: 220 минус возраст для мужчин и 226 минус возраст для женщин.
При разминке пульс не должен превышать 50-60% от максимального значения. Во время длительных тренировок особенно важно следить за пульсом, чтобы он не переходил в так называемую «красную зону», которая составляет 90-95% от максимального значения, информируют в центре «Космос».
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