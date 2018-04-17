Ещё
312 подписей жителей Уфы собрано против застройки старого квартала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

312 подписей жителей Уфы собрано против застройки старого квартала 

АиФ-Уфа 41 минуту назад
Фото: АиФ-Уфа
Представитель инициативной группы уфимцев Габдулла Хамитов сообщил UFA.AIF.RU, что в приёмной главы Башкирии принято письмо с 312 подписями жителей. Они высказались против высотной новостройки в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Бехтерева, Пирогова.
Местные жители считают, что такая застройка спровоцирует транспортную проблему микрорайоне, переполнит местные школу и детсад.
15 апреля состоялось собрание жильцов, на котором было принято решение обратиться в прокуратуру республики. В заявлении к прокурору Башкирии Андрею Назарову утверждается, что строительство нескольких высотных домов в 20 и 35 этажей на малом участке земли создает угрозы устойчивости самих возводимых зданий, а также соседних жилых домов. Новостройка спровоцирует создание критической дорожной обстановки в микрорайоне, «так как план застройки не предусматривает строительство новых выездов и развязок». Планируемое строительство не предусматривает возведение ни одного социального объекта.
«Школы и дошкольные учреждения микрорайона в настоящее время совершенно перегружены и уже сейчас превышают установленные законодательством санитарные нормативы в 1,5 раза», — утверждается в документе.
Кроме того «многоэтажная застройка превратит Сергиевскую церковь в её „подсобное помещение, что приведет к потери индивидуализма архитектурного сооружения“.
Заявители утверждают, что выявили многочисленные нарушения со стороны должностных лиц уфимской мэрии и столичной главархитектуры при вынесении решения о застройки этой территории.
Напомним, публичные слушания по застройке этой территории прошли 3 апреля.
АиФ-Уфа: последние новости
Дело пахнет плохо. Очистных сооружений в Башкирии не хватает В Башкирии поручено усилить меры безопасности при работе в колодцах В Башкирии непопулярна альтернативная гражданская служба
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО123
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту6
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа31
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами146
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе89
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:10
Скрипалей отравили жидкостью
Происшествия
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение