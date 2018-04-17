312 подписей жителей Уфы собрано против застройки старого квартала

Представитель инициативной группы уфимцев Габдулла Хамитов сообщил UFA.AIF.RU, что в приёмной главы Башкирии принято письмо с 312 подписями жителей. Они высказались против высотной новостройки в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Бехтерева, Пирогова.

Местные жители считают, что такая застройка спровоцирует транспортную проблему микрорайоне, переполнит местные школу и детсад.

15 апреля состоялось собрание жильцов, на котором было принято решение обратиться в прокуратуру республики. В заявлении к прокурору Башкирии Андрею Назарову утверждается, что строительство нескольких высотных домов в 20 и 35 этажей на малом участке земли создает угрозы устойчивости самих возводимых зданий, а также соседних жилых домов. Новостройка спровоцирует создание критической дорожной обстановки в микрорайоне, «так как план застройки не предусматривает строительство новых выездов и развязок». Планируемое строительство не предусматривает возведение ни одного социального объекта.

«Школы и дошкольные учреждения микрорайона в настоящее время совершенно перегружены и уже сейчас превышают установленные законодательством санитарные нормативы в 1,5 раза», — утверждается в документе.

Кроме того «многоэтажная застройка превратит Сергиевскую церковь в её „подсобное помещение, что приведет к потери индивидуализма архитектурного сооружения“.

Заявители утверждают, что выявили многочисленные нарушения со стороны должностных лиц уфимской мэрии и столичной главархитектуры при вынесении решения о застройки этой территории.

Напомним, публичные слушания по застройке этой территории прошли 3 апреля.