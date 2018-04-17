Новосибирские законодатели обсудили финансирование АПК в преддверии посевной

Общий объем финансирования регионального АПК составляет около четырех миллиардов рублей. Эти средства выделены из федерального и регионального бюджетов. При этом выделение дополнительных пятисот миллионов депутаты утвердили на мартовской сессии.

Новосибирская область потеряла из-за падения цен на зерно 2 миллиарда 400 миллионов рублей, что составляет практически 70 процентов от всей господдержки, выделяемой областью, — напомнил заместитель председателя комитета по аграрной политике областного парламента Глеб Поповцев . — Поэтому выделение 500 миллионов, которое было озвучено на предыдущей сессии, — это вынужденная мера, которая должна хотя бы погасить часть проблем, которые существуют накануне посевных работ. Падение ценовой политики на зерно произошло одинаково для всех районов, и потери одинаковые, поэтому и распределение вот этих 500 миллионов должно быть одинаковым».

Антикризисный план поддержки регионального АПК депутаты предложили еще в феврале. Председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансовой политике и собственности Александр Морозов считает, что дополнительное финансирование господдержки в размере полумиллиарда рублей — явление беспрецедентное. «При существующей сегодня ситуации в аграрном секторе — это очень серьезный шаг помощи крестьянам», — подчеркнул он.

Вопрос о том, как распределять эти средства, обсуждался публично и широко. В частности, вопрос поднимался на выездном заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям в Коченёвском районе.

Депутаты приняли решение пересмотреть принцип распределения господдержки: вместо ранее применявшегося — с учетом природно-климатических зон — на погектарную поддержку. Ее суть состоит в том, что для каждого хозяйства, независимо от того, в каком районе области оно находится, выделяется одинаковое количество бюджетных средств. Подход, который применялся ранее, вызывал недовольство представителей ряда хозяйств кулундинской зоны, в том числе, Карасукского и Краснозерского районов.

«Любое распределение несправедливо, какое бы мы не придумали, — уверен зампред комитета по аграрной политике, который представляет Красноозерский район и хорошо знает положение дел в хозяйствах Кулундинской зоны, которые получали поддержку через коэффициенты по природно-климатическим условиям. — Сегодня у нас есть средства, которые плановые были, где идет наше софинансирование. Там никаких изменений нет и эти суммы практически доведены до хозяйств. А эти 500 млн — вообще отдельно. Не факт, что они будут на следующий год, или через год. Это — учитывая тот форс-мажор, который с ценами произошел, чтоб дополнительно поддержать крестьян. Эти средства решили распределить вот таким образом — погектарно. То есть будет сумма, которую поделят на посевную площадь в области и пропорционально: кто сколько сеет — будут получать, здесь не будут учтены природно-климатические зоны. Сейчас до конца расчета нет, но озвучивается сумма 180 рублей на гектар. Если бы как раньше было распределение, карасучане получили бы больше — порядка 250-ти, коченевская зона меньше — 120, Краснозерка примерно столько, сколько и раньше — 184 рубля на гектар».

Принцип распределения господдержки с учетом природно-климатических зон начал применяться четыре года назад. Тогда западные районы действительно пострадали от засухи. Однако принятый разово принцип стал применяться постоянно.

Директор ЗАО «Пламя» Сузунского района Геннадий Халиман пояснил: «У них сумма положительных температур намного выше, чем у нас, у северян. Южным районам обидно. Да, бывает, что у них засуха. Но и мы, бывает, что горим, как было в 2012 году. У них опять же клейковина формируется хорошая, и с реализацией проще. Каргат Карасук , Баган отправляли зерно, а наши хозяйства — нет, у них плечо короче. Просто привыкли по природно-климатическим коэффициентам получать, а нам ни хрена, грубо говоря, не достается. Года 4 идет практика по природно-климатическим условиям. Системой это быть не должно. Страхуйте. Если какие-то особые условия — наводнения, град… Вот у меня в прошлом году 450 га градом выбило. И — никаких компенсаций! Надо погектарно раздать деньги! И никто спорить не будет».

Анатолий Ляхов, руководитель ЗАО «Кубанское» Каргатского района также уверен, что ранее действовавший принцип распределения господдержки не был справедливым: «Вот сейчас есть возможность сделать всё так, как должно быть. Надо признать, что мы наплели лаптей. Наше хозяйство — Каргатский район, я земли арендую с Чулымского района. В Чулымском районе земли лучше, чем в Каргатском, и мы получали меньше. Мы в свое время официально писали письмо губернатору Городецкому, которое он потом передал Пронькину, там все пришли к выводу — действительно, оно не соответствует маленько, есть социальная несправедливость. Пронькин так сказал: если мы пойдем навстречу Каргату, то другие районы будут писать на губернатора письмо. Давайте оставим без изменений, и нам на это письмо пришел ответ — менять ничего не будут. У нас же каждый район имеет свои плюсы и свои минусы, нельзя же Барабинскую низменность приравнивать к Ордынке. Я знаю, что на юге сегодня недовольны, маленько пошиковали — ну и ладно. А сейчас давайте приводить все в соответствие. Этот год надо заканчивать, погектарно отдать, я за это две руки подниму… А вот с нового года надо комиссию создавать, и с учётом социальной справедливости все делать».

За последующее детальное обсуждение подходов к распределению господдержки высказался Сергей Гайдук , представляющий в заксобрании интересы жителей Доволенского, Каргатского и Убинского районов: «Я давно против того распределения, которое было. Сегодня кто-то взял за основу анализ влаги для южных районов — Карасук, Краснозерка, Баган, Чистоозерный район — а плодородие почвы? Никто не брал анализ на солонцы. Кочковский район, часть Чулымского района, Каргатский, Доволенский районы тоже находятся в той же природно-климатической зоне, как и Красноозерка, Карасук, Баган, Купино . Но в то распределение никто не попадает. Почему раньше одни получали по 100-150 рублей, а другие по 250? Надо подходить, не лоббируя интересы какой-то климатической зоны, а в интересах всей области, искать золотую середину».