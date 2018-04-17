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Свыше 250 подъездов приведут в порядок в Конькове в этом году
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Свыше 250 подъездов приведут в порядок в Конькове в этом году 

Коньково 42 минуты назад
Фото: Коньково
В 2018 году по программе капитального ремонта в районе Коньково запланировано выполнить ремонтные работы в подъездах, расположенных в 67 домах, сообщили нашему изданию в управе района Коньково.
Подъезды приведут в порядок в домах по улицам: Генерала Антонова, Академика Арцимовича, Бутлерова, Введенского, Академика Волгина, Академика Капицы, Миклухо-Маклая, Островитянова, Профсоюзная, Севастопольский проспект. В план включены 255 подъездов.
В 61 доме работы будет производить ГБУ «Жилищник района Коньково». Также в некоторых домах подъезды приведут в порядок ЖСК (жилищно-строительный кооператив) «Горняк», ТСЖ (товарищество собственников жилья) «На Волгина», ЖСК «Черемушкинский учитель», ЖСК «Проектант», ЖСК «Госхимпроект», ЖСК «Печать-5».
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