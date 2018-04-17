Всероссийский слет социальных предпринимателей пройдет в Московской области 16 мая

Для Подмосковья социальное предпринимательство является стратегическим приоритетом. С этого года увеличен объем средств на финансовую поддержку социального предпринимательства до 100 миллионов рублей, максимальный размер субсидии — до 2 миллионов рублей.

«Помимо финансовой поддержки нам важно помогать предпринимателям наращивать компетенции, расширять рынки сбыта. Слет будет максимально практичным мероприятием — здесь будут представлены необходимые инструменты взаимодействия с контрагентами по вопросам от маркетинга и выхода в торговые сети до кредитования и экспорта», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев

По его словам, основной целью проведения слета является привлечение внимания крупного бизнеса и ведущих торговых сетей к социальному бизнесу.

В день проведения слета на площадке мероприятия пройдут «Бизнес-треки», на которых эксперты поделятся информацией о том, как продавать в оффлайне и интернете, добиваться лояльности клиентов и получать поддержку со стороны государственных структур. Также состоится пленарная сессия с участием руководства правительства Московской области. Регистрация участников на деловую программу открыта до 11 мая 2018 года.

Кроме того, на слете пройдет всероссийская выставка социальных предпринимателей. Для участия в ней приглашаются социальные предприниматели со всей России , желающие представить свои товары широкой публике. Подать заявку на участие в выставке необходимо до 27 апреля 2018 года.

Зарегистрироваться на мероприятие в качестве участника или экспонента можно на официальном сайте мероприятия: spslet.ru.