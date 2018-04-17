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Разработка учеников школы из района Старое Крюково удостоена наград международного салона изобретений «Архимед 2018»
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Разработка учеников школы из района Старое Крюково удостоена наград международного салона изобретений «Архимед 2018» 

Управа района Старое Крюково 46 минут назад
Фото: Управа района Старое Крюково
На конкурсную программу салона школа №853 из района Старое Крюково представила разработку учащихся 9 класса «Портативное устройство помощи слабовидящим». Руководителями проекта стали учитель технологии школы, автор дополнительной образовательной программы «Цифровые технологии проектирования и изготовления изделий» Сергей Голубцов и программист АО НПЦ «ЭЛВИС» Николай Парфеньев.
Разработка школьников позволяет людям с недостатками зрения считывать печатный текст любого размера, а затем воспроизводить его вслух. Таким образом, у данной категории людей появляется возможность узнать, что написано, в любом необходимом случае: в магазинах, на улице, в различных учреждениях.
По результатам работы конкурсной комиссии разработка девятиклассников школы №853 получила высокую оценку, школа удостоилась следующих наград:
— диплом почтения и благодарности за активное участие в организации и проведении салона;
— золотая медаль салона «Архимед 2018» за разработку «Портативное устройство помощи слабовидящим».
Дополнительно разработка учащихся отмечена специальными призами и наградами от зарубежных организаций изобретателей и производителей инновационной продукции. Китайское инновационно-изобретательское сообщество (Тайвань) отметило ребят медалью и кубком «Специальный приз молодым изобретателям». Ребятам вручены диплом с медалью общества изобретателей Саудовской Аравии, медаль Ассоциации изобретателей республики Таиланд, медаль Ассоциации изобретателей Португалии, диплом «Инвент-Арена» (Чешская Республика), грамота Industrial Prorerty office of Czech Republic.
Напомним, что в начале апреля в КВЦ «Сокольники» прошел XXI Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед 2018». Более 250 организаций и свыше 700 экспонатов, участники из 26 иностранных государств и 50 регионов России представили изобретения и инновационные проекты.
Особое внимание на XXI салоне «Архимед» было уделено юным изобретателям. Салон дал возможность продемонстрировать свои разработки, получить оценку экспертной комиссии и международного жюри, а также найти надежных партнеров и потенциальных инвесторов для дальнейшего инновационного развития.
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