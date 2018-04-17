Герои России и Советского Союза рассказали школьникам, что такое подвиг

Встреча учащихся столичных школ с Героями СССР и Российской Федерации прошла вчера в музее Победы на Поклонной горе. Она была приурочена к годовщине учреждения звания Героя Советского Союза.

Зал Славы музея Победы на Поклонной горе собрал в своих стенах представителей сразу нескольких поколений. Активисты музеев при столичных школах, которые названы в честь Героев Советского Союза, встретились с теми, кто в свое время заслужил это великое звание. Место проведения этого знаменательного мероприятия выбрано не случайно — на стенах Зала Славы музея увековечены золотыми буквами имена 11 700 Героев СССР.

— В этом зале мы храним память о тех, кто выстоял перед лицом врага и победил коричневую чуму, — рассказал заместитель директора музея Победы, вице-адмирал Федор Смуглин. — Эти люди дали нам возможность жить в мире. Некоторые из них — ценой своей жизни.

Среди имен, высеченных на 72 мраморных досках, 44 принадлежат иностранным гражданам, которые совершали подвиги, воюя на стороне Советского Союза.

— Годовщина учреждения этого звания — знаменательный день в нашей истории, — считает Герой Советского Союза, капитан первого ранга Валерий Кулаков. — Ведь эти люди доказали, что в жизни всегда есть место подвигу.

Также он рассказал, кем были те, кто впервые получил высокое звание Героя СССР: это летчики, принимавшие участие в эвакуации экипажа парохода «Челюскин». Один из них, Николай Каманин, впоследствии участвовал в подготовке первых советских космонавтов.

Звание Героя давали не только за боевые подвиги, но и за научную и изобретательскую деятельность. Летчик-испытатель Николай Бездетнов получил свою награду за участие в разработке и испытаниях вертолета Ка-27, предназначенного для обнаружения вражеских подводных лодок.

— Вы должны помнить, что учиться и перенимать опыт — это очень важно, — обратился Бездетнов к сидящим в зале школьникам. — В большинстве несчастных случаев в авиации, да и просто в жизни, виноваты те, кто не сумел воспринять то, чему учили родители и старшие товарищи.

В завершение мероприятия школьники возложили цветы в Зале Памяти и Скорби музея.