Жирафа Самсона сотрудники Московского зоопарка перевели в открытый вольер

Самосону Гамлетовичу в 2018 году исполнится 25 лет.

В столице установилась теплая погода и на прогулку начали выводить Самсона Гамлетовича Ленинградова — жирафа из Московского зоопарка. Теперь он обитает в наружном вольере. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

— Самсон Гамлетович Ленинградов наконец-таки вышел в наружный вольер! Большую часть осени и всю зиму жираф провел во внутреннем помещении, и сейчас, когда на улице наконец-таки установилась солнечная и теплая погода, он может беспрепятственно бродить по своим владениям и здороваться с посетителями, — говорится в сообщении.

Самосону Гамлетовичу в 2018 году исполнится 25 лет, но, несмотря на свой солидный возраст, жираф всегда общителен, энергичен и бодр.

— Самсон всегда радуется гостям и с любопытством рассматривает всех, кто останавливается у вольера. Ну а если вам очень повезет, то жираф подойдет к вам совсем близко, чтобы «поздороваться», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, ощутив весеннее тепло в Московском зоопарке из спячки вышли медведи, которые в этом году проспали долже обычного. Их опередили сурки-байбаки, белогрудые ежи и тушканчики.

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