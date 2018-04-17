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Жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка
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Жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Новые Округа
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Обитатель Московского зоопарка — 25-летний жираф Самсон — вышел в наружный вольер в связи с приходом теплой солнечной погоды. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.
"На улице установилась теплая солнечная погода. В связи с этим, многих обитателей Московского зоопарка стали выпускать из внутренних вольеров в наружные. Так, например, только вчера бурая камчатская медведица и пара гималайских медведей, вышедших из спячки, показались в наружных вольерах. А уже сегодня в уличном вольере можно было увидеть и Самсона — одного из старожилов зоопарка, неизменно пользующегося любовью и вниманием у посетителей", — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что в августе текущего года Самсон отметит 25-летний юбилей. «В дикой природе жирафы обыкновенно не доживают до такого возраста, однако в неволе такие случаи вовсе не редкость. Самсон прибыл в Московский зоопарк в возрасте трех лет из Ленинградского зоопарка», — добавили в пресс-службе.
Сейчас увидеть Самсона можно на Старой территории в «Доме жирафа». Вплоть до середины осени он будет проводить большую часть времени в наружном вольере. Даже небольшой весенний или летний дождь не страшен животному, однако во время ливня он предпочитает прятаться под крышей.
Накануне проснулись после зимней спячки и впервые в этом году вышли в наружные вольеры два гималайских медведя (самец и самка) и одна камчатская бурая медведица. Медведей можно увидеть на Новой территории зоопарка на «Острове зверей».
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