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Итальянский священник заявил, что считает популярность порно происками дьявола
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Итальянский священник заявил, что считает популярность порно происками дьявола 

360tv.ru 50 минут назад
В рамках 13‐го ежегодного курса по обучению экзоцизму священнослужители расскажут о том, как дьявол подталкивает смертных к просмотру порно. Конференция"Экзорцизм и освободительная молитва" открылась 16 апреля в Риме. Она продлится до 21 апреля. Об этом сообщила Daily Mail.
Отец Педро Бараджон расскажет о широком распространении порнографии в современном мире. По словам отца Бараджона, он хотел бы донести до людей, что это явление (порно) наносит вред всему человечеству.
Подобный негативный эффект оказывают наркомания и другие «модные веяния». Кроме того, священнослужителя беспокоят такие вещи, как педофилия и детская порнография. Об этом он рассказал в интервью Catolic News Agency.
Обусловлено ли все это природой человека: его психологическим, социальным, культурным состоянием — — или за всем [греховными проявлениями — прим.ред.] стоит что-то большее?
— отец Педро Бараджон.
Также на курсе будут выступать эксперты, изгоняющие бесов, и люди, которым удалось освободить свою душу от дьявола. Конференция пользуется огромной популярностью. Ранее в этому году Ватикану пришлось провести обучение среди священников, чтобы в будущем они могли рассказывать об экзорцизме.
Папа Римский Франциск сделал неоднозначное заявление. Он сказал, что ада не существует. Души тех, кто не принял покаяние, просто исчезают в небытие. Такое высказывание Папы Римского противоречит догме католической веры. В Новом Завете об аде говорится как о загробном месте мучений для грешников.
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