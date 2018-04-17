Итальянский священник заявил, что считает популярность порно происками дьявола

В рамках 13‐го ежегодного курса по обучению экзоцизму священнослужители расскажут о том, как дьявол подталкивает смертных к просмотру порно. Конференция"Экзорцизм и освободительная молитва" открылась 16 апреля в Риме . Она продлится до 21 апреля. Об этом сообщила Daily Mail.

Отец Педро Бараджон расскажет о широком распространении порнографии в современном мире. По словам отца Бараджона, он хотел бы донести до людей, что это явление (порно) наносит вред всему человечеству.

Подобный негативный эффект оказывают наркомания и другие «модные веяния». Кроме того, священнослужителя беспокоят такие вещи, как педофилия и детская порнография. Об этом он рассказал в интервью Catolic News Agency.

Обусловлено ли все это природой человека: его психологическим, социальным, культурным состоянием — — или за всем [греховными проявлениями — прим.ред.] стоит что-то большее?

— отец Педро Бараджон.

Также на курсе будут выступать эксперты, изгоняющие бесов, и люди, которым удалось освободить свою душу от дьявола. Конференция пользуется огромной популярностью. Ранее в этому году Ватикану пришлось провести обучение среди священников, чтобы в будущем они могли рассказывать об экзорцизме.