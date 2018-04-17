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Новоуренгойцы собрали деньги на аппарат Илизарова для дворняжки, выброшенной с 8-го этажа
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Новоуренгойцы собрали деньги на аппарат Илизарова для дворняжки, выброшенной с 8-го этажа 

Красный Север 48 минут назад
Фото: Красный Север
«Красный Север»связался с общественниками из приюта «Подари мне жизнь», те поделились последними новостями о Гере.
— Не теряя время, мы решили отправить нашу подопечную на операцию в ветеринарную клинику Кургана, — рассказывает Галина Бабакова, одна из руководителей приюта. — Неравнодушные горожане пожертвовали на лечение Гере за два дня более 64 тысяч рублей. Мы созвонились с клиникой, и нашу девочку прооперируют в ближайшее время, а во вторник она должна вернуться в Новый Уренгой.
В специализированной клинике ей установят аппарат Елизарова на перебитую заднюю лапку, а по возвращении в город ее берут на временную передержку.
— Так что для желающих взять на себя ответственность за реабилитацию и дальнейшую судьбу собаки есть еще возможность обратиться к нам, — отметила Галина.
«КС» будет продолжит следить за новостями от Геры.
Красный Север: последние новости
В Салехарде зарегистрируют на портале Единой электронной регистратуры и научат, как записываться к докторам Хозяин выбросил собаку с восьмого этажа. Новоуренгойцы несут деньги на операцию В исторической части Салехарда на торги выставят дореволюционный магазин
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