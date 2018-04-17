Новоуренгойцы собрали деньги на аппарат Илизарова для дворняжки, выброшенной с 8-го этажа

«Красный Север»связался с общественниками из приюта «Подари мне жизнь», те поделились последними новостями о Гере.

— Не теряя время, мы решили отправить нашу подопечную на операцию в ветеринарную клинику Кургана, — рассказывает Галина Бабакова, одна из руководителей приюта. — Неравнодушные горожане пожертвовали на лечение Гере за два дня более 64 тысяч рублей. Мы созвонились с клиникой, и нашу девочку прооперируют в ближайшее время, а во вторник она должна вернуться в Новый Уренгой.

В специализированной клинике ей установят аппарат Елизарова на перебитую заднюю лапку, а по возвращении в город ее берут на временную передержку.

— Так что для желающих взять на себя ответственность за реабилитацию и дальнейшую судьбу собаки есть еще возможность обратиться к нам, — отметила Галина.

«КС» будет продолжит следить за новостями от Геры.