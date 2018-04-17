Украинцев и белорусов освободят от комиссии по русскому языку

Действительно, отмена этой бессмысленной для русскоязычного человека бюрократической процедуры не только значительно облегчит, но и ускорит возвращение людей на свою историческую родину. Кстати, заседание совета так и называлось: «Собирание соотечественников во благо России ».

Кроме того, начальник миграционного главка МВД предлагает предоставлять бессрочный вид на жительство в России. По ее мнению, он должен выдаваться на пять лет с возможностью продления, а с какого-то момента — и на бессрочной основе. Сейчас же вид на жительство дается либо на три года с продлением, либо — на пять, но уже без права на продление.

"Мы считаем, что должны выдавать на пять лет и с таким количеством продлений, которое нужно. А может, с определенного возраста уже сделать его бессрочным по старой памяти", — сказала Ольга Кириллова

Она напомнила, что «в старые времена» с видом на жительство можно было прожить всю жизнь. Человек обладал точно такими же правами и обязанностями, что и с обычным паспортом. Более того, не имея советского гражданства, тем не менее, можно было всю жизнь работать и даже оформить себе пенсию.

Глава миграционного главка рассказала и про другой механизм: для того, чтобы получить вид на жительство, на сегодняшний день существует еще одно так называемое «сито» — это разрешение на временное проживание. Оно нужно для тех наших соотечественников, которые по разным причинам не смогли стать участниками государственной программы переселения. Но тут возникает другая проблема — они пытаются въехать сами и сталкиваются с квотами. Оказывается, чтобы остаться в России, нужно получить это разрешение.