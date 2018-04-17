Пекарню «Хлебница» закрыли на Автозаводе из-за антисанитарии

Деятельность магазина «Пекарня „Хлебница“ (ИП Юсипов Д. С.) приостановлена по решению суда на 90 суток, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Заведения располагается в Автозаводском районе на улице Веденяпина.

Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации: в магазине-кулинарии отсутствует гардеробная для персонала, производственный цех не оборудован раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной, система канализации магазина-кулинарии объединена с канализацией жилого дома и т.д..

В связи с этим суд приостановил деятельность предприятия. Судебными приставами решение суда исполнено.

Ранее сообщалось, что кафе „У бани“ в Нижнем Новгороде закрыли на 90 суток.

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