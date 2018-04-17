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Пекарню «Хлебница» закрыли на Автозаводе из-за антисанитарии
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Пекарню «Хлебница» закрыли на Автозаводе из-за антисанитарии 

Newsroom24 51 минуту назад
Фото: Newsroom24
Деятельность магазина «Пекарня „Хлебница“ (ИП Юсипов Д. С.) приостановлена по решению суда на 90 суток, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Заведения располагается в Автозаводском районе на улице Веденяпина.
Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации: в магазине-кулинарии отсутствует гардеробная для персонала, производственный цех не оборудован раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной, система канализации магазина-кулинарии объединена с канализацией жилого дома и т.д..
В связи с этим суд приостановил деятельность предприятия. Судебными приставами решение суда исполнено.
Ранее сообщалось, что кафе „У бани“ в Нижнем Новгороде закрыли на 90 суток.
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