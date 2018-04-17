Сына Путина и Кабаевой нашли на фото с пасхальной службы

В сети Интернет появилось фото школьника, в котором пользователи узнали ребенка президента РФ Владимира Путина

Фотографию опубликовал российский блогер Рустем Адагамов на своей странице в «Твиттере». Он написал: «В тайных кремлевских лабораториях изобретена машина времени: на Пасхальной службе в ХХС был маленький Володя Путин — пришелец из прошлого».

Отметим, что ребенок присутствовал на службе, приуроченной к Пасхе, в московском Храме Христа Спасителя. Многие пользователи, в том числе и блогер, разглядели схожесть мальчика с Путиным. Они писали: «Сын?», «Клон», «Клонировали, чтоб вечно правил», «Преемник нашелся. Осталось лет 20 подождать».

Некоторые же пользователи посчитали, что на фото — сын Путина и российской гимнастки Алины Кабаевой.