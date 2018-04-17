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Сына Путина и Кабаевой нашли на фото с пасхальной службы
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Сына Путина и Кабаевой нашли на фото с пасхальной службы 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В сети Интернет появилось фото школьника, в котором пользователи узнали ребенка президента РФ Владимира Путина.
Фотографию опубликовал российский блогер Рустем Адагамов на своей странице в «Твиттере». Он написал: «В тайных кремлевских лабораториях изобретена машина времени: на Пасхальной службе в ХХС был маленький Володя Путин — пришелец из прошлого».
Отметим, что ребенок присутствовал на службе, приуроченной к Пасхе, в московском Храме Христа Спасителя. Многие пользователи, в том числе и блогер, разглядели схожесть мальчика с Путиным. Они писали: «Сын?», «Клон», «Клонировали, чтоб вечно правил», «Преемник нашелся. Осталось лет 20 подождать».
Некоторые же пользователи посчитали, что на фото — сын Путина и российской гимнастки Алины Кабаевой.
Отметим, что журналисты уже ни раз приписывали Путину роман с Кабаевой. Недавно главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью Юрию Дудю на его YouTube-канале рассказал об отношениях российской гимнастки и президента РФ.
Главное фото: архив пресс-службы Кремля
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