Ещё
Карантин по бешенству животных отменили в деревне Раменского района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карантин по бешенству животных отменили в деревне Раменского района 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
В деревне Левино Раменского района Подмосковья отменили карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 22 января 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Нестерово сельского поселения Ганусовское Раменского района», — говорится в тексте постановления.
Кроме того, карантин также снят от южной границы деревни Петровское до южной границы деревни Рыбаки, далее до западной границы села Константиново, далее на юг вдоль границы Раменского района до южной границы деревни Левино, далее на восток вдоль границы Раменского района до южной границы села Петровское и до южной границы деревни Петровское.
Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.
РИАМО: последние новости
Замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы стала Екатерина Бербер Воробьев назначил Тагиева министром строительного комплекса Подмосковья Объем финансирования на лекарственное обеспечение в Подмосковье вырос на 22% за 3 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО147
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту7
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа32
Скрипалей отравили жидкостью59
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами150
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:10
Скрипалей отравили жидкостью
Происшествия
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение