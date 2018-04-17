Карантин по бешенству животных отменили в деревне Раменского района

В деревне Левино Раменского района Подмосковья отменили карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 22 января 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Нестерово сельского поселения Ганусовское Раменского района», — говорится в тексте постановления.

Кроме того, карантин также снят от южной границы деревни Петровское до южной границы деревни Рыбаки, далее до западной границы села Константиново, далее на юг вдоль границы Раменского района до южной границы деревни Левино, далее на восток вдоль границы Раменского района до южной границы села Петровское и до южной границы деревни Петровское.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.