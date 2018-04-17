Женщина сделала пластическую операцию, чтобы быть похожей на рептилию

Ева Тиамат Медуза из Бруни, американский штат Техас, прославилась, как женщина-транссексуал, которая больше всех в мире изменила свою внешность.

Ева называет себя термином, который придумала сама — трансвидом. В какой-то момент своей жизни, она решила, что хочет стать рептилией.

От рождения эта удивительная женщина была мужчиной-близнецом, которого звали Ричард Эрнандес. При этом он добился многого в карьере, став вице-президентом одного из ведущих банков Америки.

Переломный момент в жизни Евы настал тогда, когда ее в 5 лет бросили родители. Через некоторое время ее «приютил» техасский гремучник. Начиная с того времени она стала ощущать себя рептилией. Уже во взрослой жизни после того, как ей диагностировали ВИЧ, которым она заразилась от своего партнера, она поставила себе цель — выглядеть как ящерица.

На свое перевоплощение, начиная с 1997-го года, Ева потратила 60 000 долларов, но не собирается пока останавливается, планируя потратить на свою внешность еще порядка 40 000 долларов.

Чтобы максимально быть похожей на ящерицу Ева перенесла не одну пластическую операцию. Ей поставили специальные имплантаты в голову, изменили нос и ноздри, раздвоили язык, удалили уши, белки глаз сделали зелеными, а в завершении покрыли все тело татуировками, чтобы было похоже на чешую.

Она объясняет: «Для меня моя трансформация — главное путешествие жизни. Есть серьезные причины на то, почему я это делаю. У меня есть две матери. Первая — моя биологическая, вторая — моя мама-ящерица, которая является гремучей змеей. „Моя главная мысль заключалась в том, что я не хочу умирать в этом мире как человек“.