Завершились противоаварийные работы в ротонде «Бауманки»

Противоаварийные работы завершили в ротонде XVIII века, расположенной на территории МГТУ имени Баумана

По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, на колоннах ротонды, а также в своде перекрытия цокольного этажа образовались трещины.

Специалисты усилили фундамент и грунт основания постройки, укрепили стены, колонны, цоколь, провели противооползневые работы.

"Эти меры предотвращают разрушение ротонды, и, я думаю, теперь она еще долго будет радовать студентов Бауманского университета", — сказал он, передает Агентство «Москва»

Ротонда является частью объекта культурного наследия «Техническое училище», который был построен на месте бывшего Слободского дворца после пожара 1812 года.

В 1826 году там было решено устроить ремесленную школу, затем ее преобразовали в императорское московское техническое училище. В начале ХХ века на его территории возвели несколько корпусов. С 1989 года училище переименовали в Московский государственный технический университета имени Баумана.