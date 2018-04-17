Ещё
Завершились противоаварийные работы в ротонде «Бауманки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершились противоаварийные работы в ротонде «Бауманки» 

Москва24 52 минуты назад
Фото: Москва24
Противоаварийные работы завершили в ротонде XVIII века, расположенной на территории МГТУ имени Баумана.
По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, на колоннах ротонды, а также в своде перекрытия цокольного этажа образовались трещины.
Специалисты усилили фундамент и грунт основания постройки, укрепили стены, колонны, цоколь, провели противооползневые работы.
"Эти меры предотвращают разрушение ротонды, и, я думаю, теперь она еще долго будет радовать студентов Бауманского университета", — сказал он, передает Агентство «Москва».
Ротонда является частью объекта культурного наследия «Техническое училище», который был построен на месте бывшего Слободского дворца после пожара 1812 года.
В 1826 году там было решено устроить ремесленную школу, затем ее преобразовали в императорское московское техническое училище. В начале ХХ века на его территории возвели несколько корпусов. С 1989 года училище переименовали в Московский государственный технический университета имени Баумана.
Ранее после реставрации в столице открыли Дом Николая Гоголя. Там писатель провел последние четыре года своей жизни. Сейчас в здании находится мемориальный музей классика и научная библиотека.
Москва24: последние новости
Наследство за Кришну: как секта завладела имуществом умершей москвички Домодедово внедрит в систему безопасности автоматизированное распознавание лиц ЕАЭС и Китай в мае подпишут соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО147
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту7
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа32
Скрипалей отравили жидкостью59
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами150
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:10
Скрипалей отравили жидкостью
Происшествия
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение