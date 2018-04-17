Завершились противоаварийные работы в ротонде «Бауманки» 

Противоаварийные работы завершили в ротонде XVIII века, расположенной на территории МГТУ имени Баумана.
По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, на колоннах ротонды, а также в своде перекрытия цокольного этажа образовались трещины.
Специалисты усилили фундамент и грунт основания постройки, укрепили стены, колонны, цоколь, провели противооползневые работы.
"Эти меры предотвращают разрушение ротонды, и, я думаю, теперь она еще долго будет радовать студентов Бауманского университета", — сказал он, передает Агентство «Москва».
Ротонда является частью объекта культурного наследия «Техническое училище», который был построен на месте бывшего Слободского дворца после пожара 1812 года.
В 1826 году там было решено устроить ремесленную школу, затем ее преобразовали в императорское московское техническое училище. В начале ХХ века на его территории возвели несколько корпусов. С 1989 года училище переименовали в Московский государственный технический университета имени Баумана.
Ранее после реставрации в столице открыли Дом Николая Гоголя. Там писатель провел последние четыре года своей жизни. Сейчас в здании находится мемориальный музей классика и научная библиотека.