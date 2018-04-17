Дипломат призвал Россию ударить по Великобритании жёсткими санкциями

Мир в Сирии будет установлен только в том случае, если Россия введёт жёсткие экономические санкции против Лондона. Об этом во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» заявил дипломат, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин

«Пока там находится так называемая зона деэскалации, в которой бандиты творят, что хотят, провокации будут продолжаться. Заметьте, все сведения о них идут из Лондона, где сидят эти «Белые каски» с 80-х годов. Если сейчас мы твёрдо им укажем экономическими санкциями, то мир будет восстановлен. Ответить надо жёстко и серьёзными мерами», — заявил дипломат.

По словам Николая Платошкина, Сирию необходимо вооружить до зубов.

«Мэй (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — НСН) и Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон — НСН) заявили, что если будет ещё раз применено орудие, то удары по Сирии будут продолжаться по нарастающей. Бандиты без проблем распылят бочку хлорина, если это им будет надо. Надо вооружить её (сирийскую армию — НСН) до зубов», — заключил в эфире НСН Платошкин.