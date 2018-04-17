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Секреты повышения эффективности использования своего времени раскроют в Черемушках
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Секреты повышения эффективности использования своего времени раскроют в Черемушках 

Мои Черемушки 57 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Эффективно расходовать, пожалуй, самый ценный и невосполнимый ресурс — время — научат 18 апреля во время мастер-класса в центре культуры и искусства «Меридиан». Проведет семинар профессиональный психолог Эльмира Сафина.
Опытный психолог расскажет гостям мастер-класса об инструментах тайм-менеджмента, основном законе времени, а также о работе с помехами и методе «пяти пальцев». «Участники встречи смогут подобрать наиболее подходящий для собственных нужд метод и научиться грамотно и максимально эффективно его использовать», — обещают организаторы мероприятия.
Начало мероприятия назначено на 19:00. Вход на него осуществляется по предъявлению распечатанного бесплатного билета, который можно получить, зарегистрировавшись на сайте «Меридиана». Рекомендуемый возраст — 16+.
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