Секреты повышения эффективности использования своего времени раскроют в Черемушках

Эффективно расходовать, пожалуй, самый ценный и невосполнимый ресурс — время — научат 18 апреля во время мастер-класса в центре культуры и искусства «Меридиан». Проведет семинар профессиональный психолог Эльмира Сафина.

Опытный психолог расскажет гостям мастер-класса об инструментах тайм-менеджмента, основном законе времени, а также о работе с помехами и методе «пяти пальцев». «Участники встречи смогут подобрать наиболее подходящий для собственных нужд метод и научиться грамотно и максимально эффективно его использовать», — обещают организаторы мероприятия.

Начало мероприятия назначено на 19:00. Вход на него осуществляется по предъявлению распечатанного бесплатного билета, который можно получить, зарегистрировавшись на сайте «Меридиана». Рекомендуемый возраст — 16+.